Sestdien Latvijā saglabāsies auksts un pārsvarā saulains laiks, liecina sinoptiķu prognozes.
Debesis lielākajā valsts daļā būs skaidras, savukārt Ziemeļkurzemē un ziemeļaustrumu rajonos gaidāms vairāk mākoņu. Atsevišķās vietās iespējams neliels sniegs un sarma. Vējš pūtīs lēni, galvenokārt no austrumu un ziemeļaustrumu puses.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -21…-28 grādiem, bet Kurzemē un Vidzemes rietumos tā būs nedaudz augstāka – no -15 līdz -20 grādiem. Kolkasragā temperatūra nepazemināsies zem -9 grādiem.
Dienā gaisa temperatūra lielākoties sasniegs -10…-17 grādus, savukārt Kurzemes ziemeļos gaiss iesils līdz -7…-10 grādiem.
Rīgā sestdien gaidāms saulains laiks bez nokrišņiem un ar lēnu austrumu vēju. Naktī gaiss atdzisīs līdz -19 grādiem, vietām piepilsētā – līdz -24 grādiem, bet dienas laikā temperatūra paaugstināsies līdz -11 grādiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu