Pēc vairākiem gadiem sievieti vārdā Lauma skāris kāds ceļu satiksmes negadījums, kas noticis pirms vairākiem gadiem un kurā iesaistīta viņai piederoša automašīna, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Kā stāsta Edijs, Laumas draugs, 2022. gadā Lauma nodeva savu automašīnu autoservisā, lai sagatavotu to tehniskajai apskatei. Vēlāk atklājies, ka servisa darbinieks, būdams alkohola reibumā, ar šo automašīnu izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, notriecot gājēju un pametot notikuma vietu.
Negadījumā cietušais guvis smagas traumas. Policija Laumu identificējusi kā automašīnas īpašnieci pēc notikuma vietā atrastas numurzīmes, savukārt pati automašīna tobrīd jau atradusies atpakaļ autoservisā.
Tajā laikā automašīnai nebija spēkā esošas OCTA polises — Lauma to bija plānojusi atjaunot pēc remonta un pirms tehniskās apskates. 2025. gada decembrī viņa saņēmusi vēstuli no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) par regresu vairāk nekā 8000 eiro apmērā, jo cietušajam atlīdzība segta no Garantijas fonda.
Edijs uzskata šo situāciju par netaisnīgu, norādot, ka automašīna atradusies autoservisā un nav piedalījusies ceļu satiksmē, tāpēc OCTA polise nav bijusi vajadzīga. Tikmēr LTAB skaidro, ka transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam neatkarīgi no tā atrašanās vietas, un regresu iespējams vērst gan pret vadītāju, gan transportlīdzekļa īpašnieku.
Pēc Edija teiktā, vainīgais vadītājs atteicies segt prasīto summu, norādot uz savām finansiālajām grūtībām.
Plašāk skatieties 27. janvāra "Bez Tabu" sižetā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu