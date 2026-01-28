Pirms gadumijas premjere Evika Siliņa ("Jaunā Vienotība"), visticamāk, Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pamudināta, tikās ar koalīcijas partneriem no Zaļo un zemnieku savienības (Zaļo un zemnieku savienība) un "Progresīvajiem".
Tikšanās notika ar katru partiju atsevišķi. Kā vieni, tā otri apstiprināja, ka šai valdībai ir jāstrādā līdz Saeimas vēlēšanām, līdz kurām palikuši vien nu jau astoņi mēneši. Taču kā ZZS, tā "Progresīvie" šajā laikā turpināšot aizstāvēt savu vēlētāju intereses, kas partijām vairākos jautājumos ir atšķirīgas. Šā gada sākumā apstiprinājās, ka tām ir arī atšķirīga izpratne par ārpolitiku.
Jau otro nedēļu sakāpinātas emocijas politiskajā vidē ir par Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) lēmumu parakstīt viņai adresēto ASV un Izraēlas kolēģu vēstuli par atbalstu ASV prezidenta Donalda Trampa izvirzīšanai Nobela Miera prēmijai. Parakstīt vēstuli Saeimas priekšsēdētāja nolēma bez saskaņošanas ar pārējām augstākajām amatpersonām, taču Ārlietu ministrijā (iespējams, ne tikai tajā) tas bija zināms. Šonedēļ lēmums par D. Trampa nominēšanu Nobela Miera prēmijai, pēc opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" iniciatīvas, jau ir Saeimas sēdes darba kārtībā. Līdz tam gan ceturtdien var arī nenonākt, jo pirms tam Saeimā ir gadskārtējās ārpolitikas debates, kurās, visticamāk, deputāti runās arī par Saeimas priekšsēdētājas parakstu.