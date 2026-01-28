Pirms gadumijas premjere Evika Siliņa ("Jaunā Vienotība"), visticamāk, Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča pamudināta, tikās ar koalīcijas partneriem no Zaļo un zemnieku savienības (Zaļo un zemnieku savienība) un "Progresīvajiem". 

Tikšanās notika ar katru partiju atsevišķi. Kā vieni, tā otri apstiprināja, ka šai valdībai ir jāstrādā līdz Saeimas vēlēšanām, līdz kurām palikuši vien nu jau astoņi mēneši. Taču kā ZZS, tā "Progresīvie" šajā laikā turpināšot aizstāvēt savu vēlētāju intereses, kas partijām vairākos jautājumos ir atšķirīgas. Šā gada sākumā apstiprinājās, ka tām ir arī atšķirīga izpratne par ārpolitiku.

Jau otro nedēļu sakāpinātas emocijas politiskajā vidē ir par Saeimas priekšsēdētājas Daigas Mieriņas (ZZS) lēmumu parakstīt viņai adresēto ASV un Izraēlas kolēģu vēstuli par atbalstu ASV prezidenta Donalda Trampa izvirzīšanai Nobela Miera prēmijai. Parakstīt vēstuli Saeimas priekšsēdētāja nolēma bez saskaņošanas ar pārējām augstākajām amatpersonām, taču Ārlietu ministrijā (iespējams, ne tikai tajā) tas bija zināms. Šonedēļ lēmums par D. Trampa nominēšanu Nobela Miera prēmijai, pēc opozīcijā esošās partijas "Latvija pirmajā vietā" iniciatīvas, jau ir Saeimas sēdes darba kārtībā. Līdz tam gan ceturtdien var arī nenonākt, jo pirms tam Saeimā ir gadskārtējās ārpolitikas debates, kurās, visticamāk, deputāti runās arī par Saeimas priekšsēdētājas parakstu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē