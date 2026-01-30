Latvijas māksliniece Gundega Muzikante ir iekļauta prestižās Hansa Kristiana Andersena balvas 2026. gada finālistu sarakstā, liecina Starptautiskās Bērnu un jaunatnes literatūras padomes jeb IBBY (International Board on Books for Young People) publiskotā informācija.
Tā dēvētajā "shortlist" jeb piecu labāko vidū viņa izvirzīta ilustratoru kategorijā. Šī ir pirmā reize, kad nominants no Latvijas iekļūst finālistu skaitā.
Andersena balva ir augstākais starptautiskais apbalvojums, ko piešķir bērnu grāmatu autoriem un ilustratoriem, kuru darbi devuši nozīmīgu un paliekošu ieguldījumu bērnu literatūrā.
Andersena balva dibināta 1956. gadā, lai iedrošinātu un sekmētu augstvērtīgas bērnu literatūras radīšanu. Balvu katru otro gadu pasniedz vienam autoram un vienam ilustratoram. Andersena balvu mēdz dēvēt arī par mazo Nobela prēmiju vai Nobela prēmiju bērnu literatūrā.
Muzikante radījusi ilustrācijas vairāk nekā 70 bērnu grāmatām. Viņas ilustrētie darbi divas reizes iekļauti "The White Ravens" grāmatu katalogā, kā arī "IBBY" Goda sarakstā. Muzikante divas reizes nominēta Astridas Lindgrēnes piemiņas balvai un Andersena balvai. Māksliniece ir arī divkārtēja Starptautiskās Jāņa Baltvilka balvas ieguvēja.
Viņa plaši izstādījusi savus darbus, tostarp Bratislavas ilustrācijas biennālē, Tallinas ilustrāciju triennālē un Belgradas "Zelta pildspalvas" izstādē. Viņa rīkojusi arī personālizstādes Latvijā, Igaunijā un Dienvidkorejā.
Līdzās grāmatu ilustrēšanai Muzikante pasniedz nodarbības Jūrmalas mākslas skolā un vada meistardarbnīcas Latvijā un ārvalstīs.
Šī gada Hansa Kristiana Andersena balvas laureāti tiks paziņoti 13. aprīlī "IBBY" ikgadējā preses konferencē Boloņas bērnu grāmatu izstādes laikā.
Kandidātus Andersena balvai piesaka katras valsts IBBY nodaļa. Iepriekšējos gados no Latvijas nominēti ilustratori Gita Treice, Aleksejs Naumovs, Anita Paegle, Reinis Pētersons.
Balvai no Latvijas šoreiz tika nominēta arī dzejniece Inese Zandere.
