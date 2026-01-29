Sandis Vilmanis kļuvis par 19. Latvijas hokejistu, kurš guvis vārtus Nacionālajā hokeja līgā (NHL).
Lai izceltos ar precīzu metienu, pirms sešām dienām 22 gadu vecumu sasniegušajam rīdziniekam vajadzēja deviņas spēles. Maču pret Jūtas "mamutiem" Vilmanis sāka Floridas "Panthers" otrajā uzbrucēju virknējumā kopā ar komandas vadošajiem uzbrucējiem Semu Benetu un Metjū Tkačuku, taču pirmajā pārtraukumā floridiešu galvenais treneris Pols Morīss veica izmaiņas, Sandi nobīdot uz ceturto virknējumu. Tobrīd "Panthers" atradās iedzinējos ar 0:1, bet otrā perioda trešajā minūtē korekcijas sastāvā deva rezultātu, jo Vilmanis panāca izlīdzinājumu 1:1. Izcelties palīdzēja gan komandas biedri, gan pretinieka kļūda, jo Jūtas vienības aizsargs Aiens Kouls spiediena situācijā, neskatoties uz saviem partneriem, piespēlēja uz vārtu priekšu Vilmanim tieši pa metienam, "Mammoth" vārtsargam Vitekam Vanečekam nepagūstot noreaģēt. "Katrs vārtu guvums ir patīkams, it sevišķi, ja tas ir tavs pirmais NHL karjerā. Liels paldies puišiem, kuri paveica lielu darbu, lai ripa nonāktu pie manis," kolēģus uzteica precīzā metiena autors.
Latvietis aktīvu dalību ņēma arī "Panthers" otrajā vārtu guvumā, tajā gan paliekot bez pelnīta punkta par piespēli. "Panteras" maču gan zaudēja ar 3:4, bet Vilmanim tomēr ļoti laba spēle un pelnīts mača otrās zvaigznes gods, jo nepilnās deviņās nospēlētās minūtēs viņš pamanījās izpildīt arī piecus spēka paņēmienus un tikt pie pozitīva lietderības rādītāja+2.
Liela loma "Panthers" spēlē ir arī otram latvietim Uvim Balinskim, kurš pēdējos mačos daudz tiek pie teikšanas arī skaitliskajā vairākumā. Pret Jūtu ventspilniekam gan sanāca misēklis, jo tieši viņam tika atņemta ripa, ļaujot pretiniekam mazākumā izskriet vienatnē uz vārtiem un atklāt mača rezultātu. Balinskis nospēlēja vairāk par 20 minūtēm, paliekot ar negatīvu lietderību -1, bet šosezon viņam 43 spēlēs 10 (3+7) punkti.
Floridas klubam šī sezona gan iet kā pa kalniem un lejām, šobrīd "panterām" Austrumu konferencē esot pirmajām aiz "play off" zonas, no kuras to šķir jau veseli seši punkti. Tas daļēji izskaidrojams ar biežajām vadošo spēlētāju traumām, taču, ja tādas nebūtu, ļoti iespējams, Vilmanis netiktu pie spēlēšanas. Tagad ar viņa sniegumu komandas vadība gan ir ļoti apmierināta, Sandim regulāri saņemot uzslavas no trenera Morīsa. Jau pavisam drīz Vilmani gaida arī debija Latvijas izlasē oficiālos turnīros. NHL hokejisti uz Milānu lidos 7. februārī, bet līdz tam "Panthers" aizvadīs vēl četras spēles.
