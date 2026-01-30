Līdz pat pēdējās spēles otrajam puslaikam Latvijas telpu futbola izlase turēja atvērtas Eiropas čempionāta ceturtdaļfināla durvis.
Tomēr zaudējums Horvātijai ar 1:4 un debijas turnīrs savās mājās noslēgts ar trešo vietu grupā.
"Izlases sasniegto rezultātu vērtēju kā labu, puiši malači, uzvarēja Gruziju. Tomēr treneru veiktā spēlētāju izvēle čempionātam nebija pareiza, mums vienkārši pietrūka spēlētāju, kas var iziet laukumā un palīdzēt. Ir tādi, kurus treneris neņem izlasē, – no "Riga Futsal Club" nebija Artjoma Kozlovska, Artemija Piļipčuka, kuri varētu palīdzēt. Arī ar viņiem varbūt zaudētu, bet tie būtu citādi zaudējumi. Divi spēlētāji čempionātā vispār neizgāja laukumā, jautājums – kāpēc viņi tika paņemti? Tāpat Artjoms Troickis – divus gadus spēlēja, bet čempionātā nevarēja spēlēt, jo nav Latvijas pases (ir nepilsoņa pase). Ja šādi svaidāmies ar spēlētājiem, rezultātu būs grūti sasniegt. Protams, katram trenerim ir savs redzējums, bet jāsaprot, ka mums spēlētāju ir tik, cik ir, un manā skatījumā mēs nespēlējām spēcīgākajā sastāvā," "Latvijas Avīzei" vilšanos neslēpa Latvijas futzāla flagmaņa "Riga Futsal Club" prezidents Mārtiņš Petrovs.
Vai galvenais treneris Masimiljāno Bellarte lika uzsvaru uz aizsardzības tipa spēlētājiem?
Nē.
Līdzīgi kā savā laikā Latvijas (klasiskā futbola) izlasē netika ņemts Artūrs Karašausks, jo uzvedība bija ne tāda (kā gribētu treneris). Taču, ja nepaņemtie ir labāki par tiem, kas sēž uz soliņa…
Viņi tomēr mūsu komandas sastāvā spēlē Čempionu līgā un viņiem ir septiņi treniņi nedēļā profesionālā režīmā, bet izlasē bija spēlētāji no Latvijas klubiem, kur trenējas divas trīs reizes nedēļā. Kozlovskis ļoti varētu palīdzēt, Edgara Tarakanova līmeņa spēlētājs, kurš spēj gūt vārtus. Trenerim ar Kozlovski esot konflikts, Piļipčuks slikti nospēlēja puslaiku pārbaudes spēlē pret Portugāli, un acīmredzot tāpēc nepaņēma.
Pret horvātiem jau piektajā minūtē Tarakanovs izvirzīja Latviju vadībā, un mēs ļoti ātri nosēdāmies aizsardzībā. Vai tas bija pareizi?
Nebija, ar ko nomainīt (līderus), tāpēc arī iesēdāmies. Nebija spēka, rotācijā astoņi deviņi spēlētāji, pārējie sēdēja uz soliņa, jo nevar uzspēlēt šādā līmenī un intensitātē. Ja būtu lielāka rotācija, arī otrā spēle pret Franciju būtu daudz interesantāka, dabūtu atpūsties. Daniils Fogels individuāli ļoti labs, bet arī nebija izlasē, jo ir konflikts. Troicka iespēlēšana izlasē situācijā, kad viņam nav pases, ir federācijas kļūda, vajadzēja kontrolēt, lai nokārto (pilsonības) eksāmenu. Cik saprotu, ar pirmo reizi nenolika. Brālim (Maksims Troickis) ir pase. Federācija cerēja, ka UEFA atļaus spēlēt, tomēr nekā – lai nebūtu brazīliešu varianti, ka valstis sadod kaut kādas pases un viņi spēlē izlasēs. Renāru Ūdri izlasē paņēma tikai decembrī, viņš ļoti labi sevi parādīja, un man ir milzīgs prieks, bet arī skaidrs, ka tik īsā laikā nevari iespēlēties.
"Riga Futsal Club" pēc trim nedēļām gaida Čempionu līgas ceturtdaļfināls pret iepriekšējo trīs gadu čempioni "Palma". Redzat iespējas cīnīties?
Spēlēsim, cīnīsimies par uzvaru un iekļūšanu "Final Four". Tagad brauksim uz Spāniju, kur būs divas pārbaudes spēles. Strādājam, lai sasniegtu maksimālo rezultātu.
Latvijas čempionātā jums trīs gadus bija interesanta sāncensība ar "RFS Futsal", kas šosezon vairs nepiedalās turnīrā. Tas jums arī droši vien nenāk par labu?
Čempionātam kopumā tas nāk par labu, jo ir vairākas komandas, arī no provinces, kas cīnās par tikšanu finālā.
Tituls mums nav garantēts, jo viss kas var notikt, problēmas ar leģionāriem, jāskatās, kāda situācija pēc Čempionu līgas. Mums ir motivācija turpināt, jāstrādā!
Jābūvē stabila piramīda
Masimiljāno Bellarte, Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris: "Kopumā turnīrs bija izdevies, pat ļoti labs, bijām tuvu vietai ceturtdaļfinālā. Latviešiem ir ar šiem puišiem jālepojas. Es esmu pieradis pie šādiem turnīriem, saviem spēlētājiem cenšos būt kā tēvs. Un tēvam viņa mērķi vienmēr ir lielāki par sevi pašu. Mēs esam ļoti jauna komanda, jaunākā visā turnīrā. Tas var nākotnei likt izskatīties cerīgai, taču tam ir nepieciešams nepārtraukts atbalsts, stabila telpu futbola piramīda, jauno spēlētāju izaugsme."
Eiropas čempionāts, A grupa
Komanda Punkti Vārtu attiecība
1. Francija 7 10:3
2. Horvātija 5 8:5
3. Latvija 3 5:9
4. Gruzija 1 3:9
