Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs nesaredz iespēju, ka Ukraina varētu pievienoties Eiropas Savienībai (ES) no nākamā gada 1. janvāra.
Šādu viedokli kanclers pauda trešdien Berlīnē pēc koalīcijas komitejas sanāksmes, kurā piedalījās konservatīvā bloka (CDU/CSU) un Sociāldemokrātiskās partijas (SPD) līderi.
Katrai valstij, kas vēlas kļūt par ES dalībvalsti, vispirms ir jāizpilda tā sauktie Kopenhāgenas kritēriji, un šis process parasti ilgst vairākus gadus, uzsvēra Mercs.
Tajā pašā laikā ir svarīgi sniegt Ukrainai perspektīvu, kas pavērs tai ceļu uz pievienošanos ES, norādīja kanclers.
Kopenhāgenas kritēriji ir galvenās prasības kandidātvalstīm, lai pievienotos ES, un tie tika pieņemti 1993. gadā.
Tie paredz obligātu stabilu valsts iestāžu pastāvēšanu, kas garantē demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un minoritāšu aizsardzību, funkcionējošas tirgus ekonomikas pastāvēšanu, kā arī gatavību uzņemties saistības saskaņā ar ES tiesību aktiem.
Komentējot sarunas par Krievijas kara izbeigšanu pret Ukrainu, Mercs norādīja, ka Vācija uztur ciešus kontaktus ar ASV un Ukrainas delegācijām.
"Mēs esam arī kopīgi sagatavojuši dokumentus, un ir labi, ka tagad vispirms notiek tiešas sarunas starp Ukrainu un Krievijas pusi," klāstīja kanclers.
"Mēs ceram, ka tās pēc iespējas ātrāk novedīs pie rezultāta," viņš piebilda.
