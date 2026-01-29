Valmieras teātra aktieris Kristaps Kristers Ozols jau debijas sezonā kaļ dzelzi, kamēr tā karsta. Piektdien, 30. janvārī, aktieris piedāvās vienpersonisku vēstījumu par jauna aktiera teātra gaitām, mazliet filosofiski pašķetinot savas profesijas aizkulises un neaizmirstot pieminēt arī citus teātra darbiniekus, kuriem izrādes piedzimšanā ir svarīga loma, – režisorus, dramaturgus, scenogrāfus.
Monoizrāde "Sākums" top sadarbībā ar aktiera iecienīto pedagogu un režisoru Elmāru Seņkovu, kuru Kristaps Kristers sarunā nereti sauc par savu nozīmīgāko mentoru un padomdevēju.
Kristaps uzaudzis Kandavā. Mācījies Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā. 2025. gadā absolvējis režisora Elmāra Seņkova vadīto dramatiskā teātra aktieru kursu un uzsācis darbu Valmieras teātrī. "Viņš ir tīrs dabas bērns. Kristaps vienmēr ir cilvēks, kurš visus uzmundrina. Viņam ir arī līdera spējas, spēj komandu savākt. Viņā ir arī kaut kas tēvišķs un arī kaut kas bezbēdīgs kā puišelim. Kristaps ir arī azartisks, teātris ir svētki, izklaide un spilgta forma. Viņš labi jūtas tur, kur ir jautri. Īsts lauku zēns labā nozīmē," tā par aktieri saka Elmārs Seņkovs.
Kristaps Kristers Ozols līdz šim spilgti sevi parādījis diplomdarbu izrādēs – "Kristāla bērni", "Sapņotāji", "Nevienam nezināmā Marija", "Santakrusa" u. c. Spēlējis iestudējumos "Nacionālais kanāls" (2025) un "Smilšu cilvēks" (2025) Latvijas Nacionālajā teātrī. Valmieras teātrī spēlējis Skangala kungu un laupītāju Oto izrādē "Mazais cilvēks" (2026) un Janku izrādē "Ļaunais gars" (2025).
Šī ir tava debijas sezona Valmieras teātrī kā štata aktierim. Pastāsti, kā šī profesionālā dzīve atšķiras no studiju laika Latvijas Kultūras akadēmijā!
Kristaps K. Ozols: Mēs kā aktieri jau kopš ceturtā studiju kursa pamazām ienācām teātrī. Vēl esot studentiem, jau strādājām pie dažādām izrādēm Latvijas teātros. Viss process noritēja kaut kā ļoti organiski, līdz ar to jau iepriekš daudzus aktierus biju iepazinis. Jāsaka paldies arī Valmieras teātra direktorei Evitai Ašeradenai, kura izteica darba piedāvājumu, kas man kā aktierim šķita simpātisks un atbilda manām vēlmēm – ko es teātrī gribu darīt, kādā virzienā vest, nosacīti, savu karjeru. Tā nu esmu nonācis brīnišķīgā teātrī ar superīgām iespējām jau pirmajā sezonā.