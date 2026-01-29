Eiropas Komisija (EK) ceturtdien izdevusi pirmo Eiropas Patvēruma un migrācijas pārvaldības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem, pavēstīja EK pārstāvniecībā Latvijā.
Stratēģijā noteikti Eiropas Savienības (ES) politiskie mērķi patvēruma un migrācijas jomā, un tā kalpos kā ceļvedis ar konkrētām prioritātēm nākamajiem pieciem gadiem.
Kā skaidro EK pārstāvniecībā, ES ir sākusi jaunu posmu migrācijas un patvēruma jomā, balstoties uz un nostiprinot būtisko progresu, kas panākts ārējo robežu aizsardzībā, mērķtiecīgas migrācijas diplomātijas īstenošanā, tostarp veidojot stratēģiskas un visaptverošas partnerības ar partnervalstīm, kā arī ieviešot reformas, ko paredz Migrācijas un patvēruma pakts.
Šie pasākumi pēdējos gados ir veicinājuši nelikumīgās migrācijas stabilu samazināšanos un uzlabojuši migrācijas pārvaldību, norāda EK pārstāvniecībā Latvijā.
Tajā arī uzsver, ka stratēģija atkārtoti apliecina ES apņēmību izveidot sistēmu, kas ir gan taisnīga, gan stingra, un kas efektīvi pārvalda migrāciju sadarbībā ar partnervalstīm, piedāvājot risinājumus un vienlaikus saglabājot uzticību Eiropas vērtībām. Tajā tiek uzsvērts princips, ka tieši Eiropa lemj, kas ieceļo ES un ar kādiem nosacījumiem.
Stratēģijā izklāstīts turpmākais rīcības virziens, lai sasniegtu trīs galvenos mērķus - novērst nelikumīgu migrāciju un izjaukt noziedzīgo cilvēku kontrabandas tīklu darbību, aizsargāt cilvēkus, kuri bēg no kara un vajāšanas, vienlaikus novēršot sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī piesaistīt talantus ES, lai stiprinātu mūsu ekonomiku konkurētspēju.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
