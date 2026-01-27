Vairākās Āzijas valstīs pastiprināta veselības kontrole lidostās pēc tam, kad Indijas austrumos konstatēti vairāki saslimšanas gadījumi ar Nipahas vīrusu — retu, bet ļoti bīstamu infekcijas slimību, vēsta ārvalstu avoti.
Papildu drošības pasākumus ieviesušas Taizeme, Nepāla un Taivāna. Tie paredz ceļotāju veselības skrīningu, īpašu uzmanību pievēršot pasažieriem, kuri ierodas no Indijas Rietumbengālijas štata.
Pastiprināta kontrole Taizemes lidostās
Taizemē veselības pārbaudes ieviestas lielākajās lidostās — galvaspilsētā esošajā Suvarnabhumi un Don Mueang, kā arī Puketas lidostā. Tiek pārbaudīts, vai ieceļotājiem nav paaugstināta temperatūra un citu slimības simptomu.
Ceļotājiem no riska reģioniem izsniedz informatīvas kartītes ar norādījumiem, kā rīkoties, ja tuvāko dienu laikā parādās veselības problēmas. Ja cilvēkam ir drudzis, galvassāpes, muskuļu sāpes, klepus, apgrūtināta elpošana, miegainība vai apjukums, viņš aicināts nekavējoties vērsties pie mediķiem un informēt par savu ceļošanas vēsturi.
Taizemes varasiestādes uzsver, ka uzraudzība tiks saglabāta augstā līmenī.
Piesardzība arī Nepālā un Taivānā
Nepālā pastiprinātas veselības pārbaudes ieviestas Katmandu starptautiskajā lidostā un galvenajos sauszemes robežpunktos ar Indiju. Veselības dienesti norāda, ka atvērtā robeža un intensīvā cilvēku kustība prasa īpašu piesardzību.
Savukārt Taivāna plāno Nipahas vīrusa infekciju iekļaut bīstamo un obligāti ziņojamo slimību sarakstā. Tas nozīmētu, ka par katru iespējamo saslimšanas gadījumu būtu nekavējoties jāziņo atbildīgajām iestādēm un jāievieš stingri kontroles pasākumi.
Kas ir Nipahas vīruss?
Nipahas vīruss galvenokārt izplatās no dzīvniekiem — inficētiem sikspārņiem un cūkām — taču iespējama arī pārnese no cilvēka uz cilvēku cieša kontakta laikā. Slimības sākuma simptomi var būt līdzīgi gripai, taču smagākos gadījumos tā var izraisīt smagus elpošanas traucējumus un smadzeņu iekaisumu.
Iepriekšējos uzliesmojumos dažādās valstīs mirstība no Nipahas vīrusa sasniegusi 40–75%, atkarībā no vīrusa paveida un veselības aprūpes iespējām. Vīruss iepriekš reģistrēts Bangladešā, Indijā, Malaizijā, Filipīnās un Singapūrā.
Aicinājums ceļotājiem būt piesardzīgiem
Āzijas valstu veselības dienesti aicina ceļotājus ievērot piesardzību, sekot līdzi pašsajūtai un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, ja pēc ceļojuma parādās slimības pazīmes. Tāpat ieteikts izvairīties no saskares ar savvaļas dzīvniekiem un nepārbaudītiem pārtikas produktiem.
