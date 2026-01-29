Ceturtdien lielākajā daļā Latvijas valdīs skaidrs laiks, un debesis pārsvarā rotās spoža saule, liecina sinoptiķu prognozes.
Vairāk mākoņu saglabāsies valsts dienvidaustrumu un ziemeļrietumu rajonos, kur atsevišķās vietās iespējama neliela snigšana. Pūtīs mērens ziemeļaustrumu vējš.
Pēcpusdienā maksimālā gaisa temperatūra svārstīsies no -5 līdz -7 grādiem Kurzemes piekrastē, bet vietām valsts austrumos tā pazemināsies līdz -13 grādiem. Vakara stundās kļūs vēl vēsāks.
Rīgā diena gaidāma saulaina un bez būtiskiem nokrišņiem. Pie lēna līdz mērena ziemeļaustrumu vēja gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs -9 grādus.
Ziemeļeiropā turpinās pastiprināties anticiklons. Latvijā atmosfēras spiediens jūras līmenī svārstās no 1010 hektopaskāliem Latgales dienvidu daļā līdz 1015 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē.
