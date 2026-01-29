Populārā influencere un ēdienu blogere Našķoties Zane sarunā ar žurnālu "Ieva" atklājusi savu attiecību stāstu. Jau 14 gadus viņa ir kopā ar Artūru, bet oficiāli pāris apprecējās pirms septiņiem gadiem. Zane pastāstījusi, kā sapratusi, ka tieši Artūrs ir viņas īstais dzīves partneris.
Attiecības veidojušās pakāpeniski, ar ilgu iepazīšanās posmu, kura laikā abiem bijis interesanti vienam ar otru, līdz dabiski radies lēmums būt kopā.
Izšķirošais brīdis Zanei saistās ar braucienu autobusā uz Cēsīm kopā ar viņu suni Susuru. Piektdienas vakarā, pārpildītā autobusā, pāris iekāpis, neraugoties uz šofera brīdinājumu par stingriem noteikumiem. Visu ceļu Zane jutusi spriedzi, līdz sunim kļuvis slikti un radusies nepatīkama situācija.
Ierodoties Cēsīs, Zane gaidījusi asu reakciju, tomēr Artūrs spējis mierīgi sazināties ar šoferi, atrisināt radušos problēmu un panākt labvēlīgu attieksmi. Šis notikums Zanei bijis pārsteigums un licis saprast, cik prasmīgi Artūrs spēj tikt galā ar sarežģītām situācijām.
Viņa uzsver, ka viņu attiecību pamatā ir līdzsvars un spēja vienam otru nomierināt. Neviens no viņiem nav tikai mierīgs vai tikai impulsīvs, un gadu gaitā starp abiem izveidojusies dziļāka un stabilāka tuvības sajūta.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
Aptauja
Kāds ir jūsu biežākais LASI.LV apmeklējuma laiks?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu