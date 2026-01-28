Patlaban nav ticams Krievijas militārs apdraudējums NATO nākamajos gados, taču daudz ko noteiks šī gada notikumi Ukrainā, intervijā aģentūrai LETA sacīja Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris Kaspars Pudāns.
Komentējot dažādu Rietumu amatpersonu publiskajā telpā paustos izteikumus par aptuvenu termiņu Krievijas potenciālam uzbrukumam NATO, Pudāns norādīja, ka viņš nevērtēs uzbrukuma iespējas kādā noteiktā gadā, jo uzbrukuma iespēja var pastāvēt arī šodien.
Ja salīdzina agresorvalsts Krievijas militārās spējas, tad nevar apgalvot, ka šogad tās ir būtiski mainījušās, salīdzinot ar pagājušo gadu, vērtēja Latvijas armijas komandieris. Viņš norādīja, ka Krievijas karavīri joprojām iet bojā karā Ukrainā un arī visas atjaunotās spējas lielākoties tomēr nonāk atpakaļ karā Ukrainā.
Pudāns vērsa uzmanību, ka svarīgs ir arī mērķis, ko Krievija gribētu panākt. Rietumi, tostarp Baltijas valstis, jau gadiem ilgi esot bijuši "sodāmo sarakstā".
Viņš sacīja, ka, raugoties nākotnē, daudz ko noteiks tas, kas šogad notiks Ukrainā. Kara darbības apstāšanās vai piebremzēšanās ļautu Krievijai ātrāk sakopot savus spēkus, tostarp saistībā ar iespējamu jaunu lielu mobilizāciju un to, kas notiks ar karavīriem, kurus varēs atbrīvot no karadarbības Ukrainā.
Tāpat Krievija vērojot, ko dara Rietumi, kuri Pudāna vērtējumā kļuvuši daudz spēcīgāki, daudz saliedētāki militāri un daudzos jautājumos arī politiski.
"Ir panākts, kā mēs varētu pieņemt lēmumus par kopīgu rīcību. Viņi jau arī redz, kādi ir nosprausti mērķi par bruņošanos, par militārās industrijas attīstību, un, ja valstis pie tiem pieturēsies, tas samazina šīs iespējas. Tādēļ arī tie gadskaitļi, ko tagad sauc - 2028., 2029., 2030. līdz pat 2037. gadam -, izskan, jo tad paritāte, īpaši militārās industrijas jomā, varbūt izlīdzināsies," uzsvēra Pudāns.
Ņemot vērā to, armijas komandieris uzskata, ka militārs ārējs apdraudējums NATO nākamajos gados nav ticams, jo Krievija to nevarētu veikt.
Vienlaikus pastāvot daudz citu iespēju, ko Krievija drīzāk varot izmantot savu mērķu sasniegšanai.
Pudāns intervijā vērsa uzmanību uz Krievijas hibrīdoperācijām vai pat militārām aktivitātēm, kas varētu būt paslēptas un gluži neizskatīties pēc uzbrukumiem NATO telpai vai tieša uzbrukuma ar mērķi kaut ko okupēt.
"Mērķis ir, lai mēs sāktu domāt: nē, nē, mums vajag bruņoties vairāk pašiem, ko mēs arī darām, un novērst mūsu uzmanību no Ukrainas.
Tomēr tas ir darīts jau teju visus kara gadus, bet rezultāta tam nav," sprieda Pudāns.
Lai arī ko, apstājoties karam un panākot pamieru, Krievija teiktu savai sabiedrībai un pārējai pasaulei par sasniegtajiem mērķiem un uzvarām, lielākā bīstamība esot tajā, ka Krievijas diktatorā Vladimirā Putinā paliks revanša vēlme. Saprotot, ka Krievija vairākus gadus ir mocījusies, cietusi zaudējumus un ar tādu mantojumu aiziet vēsturē, Putins, iespējams, gribēs kādu spīdošu uzvaru vai panākumu, sprieda NBS komandieris. "Tas ir potenciāls risks. Vai tam ir nepieciešamais pamats? Šobrīd tāda, lai atnestu šādu uzvaru, nav," vērtēja Pudāns.
