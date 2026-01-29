Aļona Ostapenko iepriekšējos divus gadus spēlēja Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dāmu dubultspēļu finālā, taču trešo reizi pēc kārtas sasniegt izšķirošo spēli Melburnā viņai neizdevās.
Ostapenko kopā ar Suveju Sji no Taivānas bija vienas no turnīra favorītēm. Ar trešo numuru sacensībās izliktais duets līdz ceturtdaļfinālam tika salīdzinoši viegli, nezaudējot ne setu, piedevām otro kārtu pretinieces traumas dēļ pārvarēja bez cīņas. Mačā par vietu pusfinālā vakar bija jāspēkojas ar kanādieti Gabrielu Dabrovski un brazīlieti Luīzi Stefani, kurām bija piektais numurs. Pirmajā setā Latvijas/Taivānas duetam kļūdu jūra un līdzvērtīga cīņa nesanāca, otrā seta sākumā pie 0-3 Ostapenko duets spēja saņemties un izlīdzināt mača gaitu, taču taibreikā atkal pārāk daudz nepiespiesto kļūdu nozīmēja neveiksmi ar 1-6, 6-7 (5:7). Arī individuāli Aļonai šis turnīrs neizdevās, vienspēlēs zaudējot otrajā kārtā.
Ja par veiksmi, tad vakar kā aklai vistai mieža grauds tā trāpījās visu laiku titulētākajam "Grand Slam" turnīru dalībniekam Novakam Džokovičam no Serbijas. Vīru vienspēļu ceturtdaļfinālā pret jauno itāļu talantu Lorenco Muzeti viņš pirmos divus setus zaudēja ar 4-6, 3-6, bet trešajā pretinieks spēcīgo sāpju labajā kājā dēļ maču nespēja turpināt. Džokovičs atzina, ka 23 gadus vecais Museti bijis labāks un bija pelnījis uzvarēt, bet tā tenisā reizēm notiekot. Interesanti, ka arī astotdaļfinālā serbam par labu nospēlēja konkurenta veselības likstas, jo čehs Jakubs Menšīks kortā nemaz nedevās, taču domājams, ka veiksmes limits būs izsmelts, jo pusfinālā viņam jātiekas ar iepriekšējo divu gadu Austrālijas turnīra čempionu Janniku Sinneru no Itālijas. Savukārt otrs finālists noskaidrosies pasaules ranga līdera Karlosa Alkaraza un vācieša Aleksandra Zvereva duelī. Dāmām pirmo reizi Austrālijas turnīra pusfinālu sasniegusi ukrainiete Elina Svitoļina, ceturtdaļfinālā ar 6-1, 6-2 sagraujot ranga trešo raketi Koko Gofu no ASV. Par vietu finālā Svitoļinai būs jāspēkojas pret ranga līderi Arinu Sabaļenku, savukārt otra fināliste noskaidrosies amerikānietes Džesikas Pegulas un Kazahstānas pārstāves Jeļenas Ribakinas sāncensībā.
