Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem pagājšnedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Krūmiņš no Suntažiem: "Nav skaidrības, par ko balsot Saeimas vēlēšanās. Man svarīgas ir mednieku intereses, būtu ļoti labi, ja kāda partija vēlētos ar to saistītās problēmas sakārtot, jo neapmierinātība ir liela. Latvijā ir 20 tūkstoši mednieku, vēl viņu ģimenes locekļi, tas ir nozīmīgs vēlētāju daudzums. Mednieki allaž ir peramo zēnu lomā, ir daudz nejēdzību, piemēram, ar plēsoņām – atnāk vilku bars un izposta visu saimniecību. Bet par vainīgo padara zemnieku. Lāci arī vajadzētu atļaut medīt. Rubenis, baltais zaķis pazudis, bet par to nerunā. Kāpēc lūsis ir aizsargājams dzīvnieks? Mūsu pusē vilku un lūšu ir daudz, stirnu populācija tiktāl noplucināta, ka nekas nav pāri palicis."
- Valdis no Ozolniekiem: "Būtu svētīgāk, ja Daiga Mieriņa nosūtītu vēstuli Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidentei Kirstijai Koventrijai, ka ir absolūti nepieļaujama Krievijas un Baltkrievijas sportistu līdzdalība olimpiskajās spēlēs. Laikam tam viņa ir par vāju. Jāuzteic Latvijas Futbola federācija, kas ietur konsekvenci un atsakās spēlēt, organizēt sacensības ar baltkrievu līdzdalību, tāpat Ārlietu ministriju par Krievijas kamaniņu sportistu iekļaušanu melnajā sarakstā. Žēl, ka citās valstīs, tostarp Itālijā, nav šāds skatījums."
- Brigita Andermane no Jaunjelgavas: "Vai Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai pēc parakstītās atbalsta vēstules par Nobela miera prēmijas piešķiršanu Donaldam Trampam nebūtu jāatkāpjas no amata?"
- Arnolds Skirmants no Inčukalna: "Daiga Mieriņa sajukusi prātā, ja grib Donaldam Trampam piešķirt Nobela miera prēmiju. Tas noteikti nav tautas vārdā."
- Guntis Vītols no Bauskas: "Eiropas čempionāts daiļslidošanā bija skaists pasākums, bet esmu neizpratnē par Ukrainu – vai valstij kara situācijā jāsūta uz sacensībām pēdējo vietu ieguvēji? Vai jātērē valsts līdzekļi? Par medaļu pretendentiem vai vismaz pirmajā sešniekā tikušajiem es neko nesaku." (Redakcijas piebilde. Eiropas čempionātā daiļslidošanā Šefīldā Ukrainu pārstāvēja seši sportisti četrās disciplīnās. Par neveiksmīgu var dēvēt Jeļizavetas Babenko startu, kura ieguva 35. vietu starp 38 dalībniecēm, kā arī Sofijas Holičenko un Artjoma Darenskija pēdējo – 16. – vietu pāru konkurencē. Vīriešiem Kirilo Marsaks bija astotais, apsteidzot arī devīto vietu ieguvušo Latvijas daiļslidošanas zvaigzni Denisu Vasiļjevu. Jāpiebilst gan arī, ka visu valstu sportistu dalībai starptautiskās sacensībās un valsts finansējumam galvenais un vienīgais kritērijs nav tikai medaļu iegūšana.)
- Gunārs Lauks no Rīgas: "Daigas Mieriņas lēmums paust atbalstu Donaldam Trampam saistībā ar Nobela miera prēmiju ir absolūti nepareizs."
- Velga Pakalne no Valmieras: "Barikāžu 35. gadskārtai par godu valdībai vajadzēja pateikties pensionāriem, kuri tolaik spēja Latviju pasargāt no iznīcības, nosargāt brīvību ar sirdi un dvēseli, stāvot uz barikādēm. Varēja pie pensijas piemaksāt kaut vai 10 eiro. Tā vietā redzam, ka dāsni prēmē ierēdņus, no kuriem daudzi 1991. gadā vēl nebija dzimuši."
- Vizma: "Vai mēs ar vīru arī varētu kandidēt Nobela prēmijai? Esam mierīgi un godīgi nodzīvojuši likumīgā laulībā jau 69 gadus. Ja Dieviņš dos nodzīvot līdz 18. novembrim, tad būs 70 gadi. Pasakiet Mieriņai, lai pie viena iesaka arī mūs."
- Antons Vaišļa no Madonas: "Daudz runā, ka narkotikas un alkohols ir kaitīgi veselībai, taču šādas runas uz cilvēkiem atstāj mazu iespaidu. Vajadzētu uzņemt filmu un parādīt, kā narkotikas ietekmē organismu. Noskatoties to, būtu pavisam citas emocijas. Es pats neesmu lietojis alkoholu, arī mans tēvs nelietoja. Tāpat domāju, ka stingrāk jāvēršas pret narkotiku izplatītājiem."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir jautājumi žurnālistiem un viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet trešdienās pa tālruni 28694988.
Trešdien, 28. janvārī, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Viesturs Sprūde.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu