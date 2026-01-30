Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar vienu ballistisko raķeti un 111 droniem, piektdien paziņoja Ukrainas Gaisa spēki. No tiem 80 droni tika notriekti vai neitralizēti ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. Reģistrēti vienas raķetes un 25 trieciendronu trāpījumi 15 vietās, kā arī notriektu dronu atlūzu nokrišana vēl divās vietās.
Tikmēr Ukrainas armijas ģenerālštābs ziņo, ka Krievijas dzīvā spēka zaudējumi kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī sasnieguši 1 238 710 karavīrus, tostarp pēdējās diennakts laikā iznīcināti 1310 iebrucēji. Krievija zaudējusi arī tūkstošiem militārās tehnikas vienību, tostarp tankus, bruņutransportierus, artilēriju un bezpilota lidaparātus. Zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi apgrūtina karadarbība.
Uz šī fona ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs paziņojis, ka sarunās par kara apturēšanu panākts ievērojams progress. Pēc trīspusējām sarunām Apvienotajos Arābu Emirātos viņš norādīja, ka lielā mērā pabeigta vienošanās par drošības protokolu un Ukrainas pēckara atjaunošanas plānu. Nākamā sarunu kārta paredzēta 1. februārī Abū Dabī.
Savukārt Tramps ceturtdien apgalvoja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins piekritis uz nedēļu pārtraukt uzbrukumus Kijivai un citām Ukrainas pilsētām, ņemot vērā bargos ziemas laikapstākļus un riskus energoapgādes infrastruktūrai. Ukrainas puse vienlaikus brīdinājusi par iespējamiem jauniem triecieniem enerģētikas objektiem.
Kā redzams, uzbrukumi šonakt turpinājušies.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
