Eiropas Parlamentā (EP) Briselē, klātesot EP prezidentei Robertai Metsolai, 27. janvārī atklāta fotoizstāde "14 barikāžu dienas un naktis" ("Fourteen Days and Nights of the Barricades"), ko EP deputāte Sandra Kalniete rīko sadarbībā ar 1991. gada barikāžu muzeju.
Izstāde veltīta 35. gadadienai kopš barikāžu notikumiem Rīgā un citviet Latvijā. Atklāšanas pasākumā EP prezidente Roberta Metsola sacījusi – 1991. gada janvāra barikāžu vēstījums iegūst jaunu nozīmi laikā, kad Krievija turpina brutālo karu Ukrainā un ukraiņu tauta cīnās par savu valsti. 35 gadus senie notikumi arī māca, ka demokrātija nav nejaušība, uzsvērusi Metsola, akcentējot, ka tas īpaši redzams mūsdienās.
Fotoizstādes atklāšanā klātesošos uzrunāja arī 1991. gada barikāžu muzeja direktors Renārs Zaļais, bet ar muzikāliem priekšnesumiem bagātinājis Rīgas Tehniskās koledžas jauniešu koris "Mīts", simboliski atgādinot faktu, ka pasaules vēsturē Baltijas valstu neatkarības atjaunošana ir iegājusi kā dziesmotā revolūcija.
