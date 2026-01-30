Bezvēsts prombūtnē bijušais Dmitrijs Puškovs ir atradies sveiks un vesels, informē Valsts policija.
Pazušanas brīdī viņš bija tērpies tumši zilās sporta biksēs, tumši zilā vējjakā un melnā cepurē ar uzrakstu "PUMA". Līdzi viņam bija melna mugursoma ar uzrakstu "PUMA", bet kājās — pelēkas sporta kurpes.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu