No rīta pamostoties, vēlams paskatīties apkārt – sajust, cik istabā silti un gaiši, novērtēt, ka varat mazgāties, cik tīk, auksta un silta ūdens netrūkst. 

Tad, šo vienkāršo izjūtu laipni modināts un spirdzināts, pie rīta kafijas vai tējas atveriet ziņu lappusi, kur iespējams uzzināt, cik cilvēkiem Kijivā šobrīd jādzīvo bez elektrības, siltuma un ūdens. It īpaši to salīdzināt derīgi tiem, kuru repertuārā netrūkst apgalvojumu, ka Latvijā viss slikti, ka apnicis palīdzēt tiem ukraiņiem, tak pašiem trūkst naudas. Apjautājos draugiem Hostimeļā, kas atrodas netālu no Kijivas, kā klājas viņiem. Paldies dievam, silts, glābjot gāzes katls. Ar elektrību sliktāk, nupat tā nav bijusi 24 stundas no vietas. Kijivā atsevišķās mājās temperatūra esot tikai +3 grādi. Ļaudis istabā uzslejot teltis, lai varētu gulēt.

