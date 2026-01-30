Ogres novada Mazozolos kādas mājas pagalmā bija ienācis novārdzis jauns lūsis, vēl kaķēns. Plēsējs, acīmredzami meklējot vieglu medījumu, mēģināja noķert pagalmā esošo mājas kaķi.
Mednieku kluba Mazozoli vadītājs Sandis Šīrons stāsta, ka kaķis bez cīņas nepadevās un sāka aizstāvēties. Starp abiem dzīvniekiem izcēlās cīņa, kas, par laimi, peļu junkuram noslēdzās bez letālām sekām.
Mājas kaķim paveicās palikt dzīvam. Lūsēns atkal nāk mājas pagalmā. Meža ziņas #24
“Lūsi izbiedēja mājas saimnieks, kas iznāca pagalmā. Lūsis nekavējoties aizskrēja. Kaķa īpašnieks teica, ka jaunais plēsējs bijis ļoti izkāmējis un šķitis, ka tik tikko turas uz kājām. Mans tēvs, kuram netālu ir ferma, arī šo lūsēnu bija iepriekš redzējis, kad tas barības meklējumos klīda netālu. Tas nozīmē, ka lūsēns viens klejo jau ilgāku laiku. Mūsu medību platībās lūšu ir salīdzinoši daudz. Vienās no medībām ar dzinējiem janvāra pirmajā pusē dzīšanas laikā no masta iznāca kaķene ar kaķēnu, tad vēl viens kaķēns un visbeidzot arī lielais runcis. Tas bija 10 kilometru no vietas, kur lūsēns pagalmā mēģināja nomedīt kaķi. Tajā mastā lūši novērojami regulāri. Arī iepriekšējā pavasarī gaides medību laikā redzēju, kā no meža iznāk lūsis, apsēžas un vēro apkārtni,” saka Sandis Šīrons.
Šis gadījums vēlreiz atgādina, ka savvaļas dzīvnieki, īpaši jaunie vai novārdzinātie indivīdi, var pietuvoties apdzīvotām vietām, meklējot barību. Saskaroties ar novārgušu jaunu lūsi, dzīvnieks pirmajā mirklī šķiet bezpalīdzīgs, nosalis, pamests. Taču tieši šajā brīdī visbiežāk tiek pieļauta kļūda, ja cilvēks sāk rīkoties, vadoties pēc emocijām, nevis izpratnes par dabas likumiem.
Jaunie lūši ar būtiskiem veselības traucējumiem bieži nespēj sekot mātei vai konkurēt par barību. Šādos gadījumos kaķene koncentrē resursus uz dzīvotspējīgākajiem mazuļiem, jo ilgstoša rūpe par vārgu pēcnācēju apdraud visa metiena izdzīvošanu. Ja samazinās barības bāze, lūša kaķenes nespēj izaudzināt visus mazuļus, un metiena izdzīvošana strauji krītas.
Pamestie lūsēni nereti parādās apdzīvotu vietu tuvumā. Tas nenozīmē, ka viņiem vajadzīga palīdzība – tas nozīmē, ka viņi vairs nespēj izdzīvot savvaļā. Īpaši ziemās, kāda šobrīd ir Latvijā, kad gaisa temperatūra regulāri noslīd zem –20 un pat –25 grādiem, šādu dzīvnieku izredzes vieniem pašiem ir minimālas. Bez mātes pieredzes, bez stabila medījuma un bez drošas teritorijas tie ātri iet bojā.
Cilvēka iejaukšanās šādos gadījumos gandrīz nekad nav risinājums. Savvaļas dzīvnieka barošana, mēģinājumi to aprūpēt vai nogādāt nebrīvē nerada veselīgu plēsēju, bet gan dzīvnieku ar izjauktu uzvedību, kas vairs nespēj normāli dzīvot dabā un bieži kļūst bīstams vai lemts eitanāzijai. Tā nav glābšana – tā ir ciešanu paildzināšana.
Dabiskā atlase nav kļūda, ko cilvēkam vajadzētu labot. Tieši pateicoties šim procesam, lūšu populācija saglabājas spēcīga un dzīvotspējīga. Emocionāla rīcība, lai cik labi tā nešķistu, ilgtermiņā kaitē gan sugai, gan līdzsvaram dabā.
Savvaļas dzīvnieks nav pamests mājdzīvnieks. Un daba nav jākoriģē atbilstoši cilvēka jūtām. Cilvēka atbildība ir ievērot distanci, neiejaukties un ļaut dabai darīt savu darbu.
