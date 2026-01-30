Dzērienu ražotājs AS "Amber Latvijas balzams" piektdien Rīgas pilsētas tiesā iesniedzis pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) uzsākšanai, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".
Uzņēmums skaidro, ka TAP pieteikums iesniegts ar mērķi restrukturizēt finanšu saistības, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma darbības nepārtrauktību un panākot vienošanos ar kreditoriem par ilgtspējīgu finanšu struktūru. Tiesiskās aizsardzības procesa laikā "Amber Latvijas balzams" turpinās strādāt ierastajā režīmā.
TAP attiecas tikai uz Latvijas uzņēmuma un tā noliktavu darbību. Grupas tirdzniecības un izplatīšanas uzņēmumus citās valstīs šis process neietekmēs, un to darbība turpināsies bez izmaiņām.
Uzņēmumā norāda, ka lēmumu iesniegt TAP pieteikumu ietekmēja vairāki faktori, tostarp "Amber Beverage Group" aktīvu atsavināšana Krievijā, plaša mēroga kiberuzbrukums, kas skāra gan vietējās, gan starptautiskās darbības, kā arī sarežģījumi globālajos stipro alkoholisko dzērienu tirgos.
Šo apstākļu kopums radīja būtiskas naudas plūsmas problēmas, kuru dēļ aizkavējās akcīzes nodokļa maksājumi.
Pēc ilgstošām sarunām ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parādiem, VID iesaldēja uzņēmuma bankas kontus. Tiesiskās aizsardzības process nodrošina strukturētu risinājumu visu saistību, tostarp nodokļu parādu, sakārtošanai, izmantojot restrukturizācijas plānu, ko apstiprina kreditori un tiesa.
Uzņēmums informē, ka visas saistības, kas radušās līdz 2026. gada 30. janvārim, tiks iesaldētas un risinātas TAP ietvaros, savukārt saistības, kas radīsies pēc šī datuma, tiks segtas kārtējās saimnieciskās darbības ietvaros. Darbiniekiem algas TAP laikā tiks izmaksātas kā līdz šim.
"Amber Latvijas balzams" mērķis ir vienoties ar kreditoriem, tostarp valsts institūcijām, par restrukturizācijas plānu, saskaņot ilgtspējīgu biznesa modeli un noslēgt tiesiskās aizsardzības procesu, uzņēmumam kļūstot finansiāli stiprākam.
Plānots, ka restrukturizācijas plāns tiks izstrādāts un apstiprināts līdz 2026. gada vidum, savukārt iziešana no TAP varētu notikt 2027. gada otrajā pusē.
Vienlaikus uzsvērts, ka TAP pieteikums neattiecas uz mātesuzņēmumu "Amber Beverage Group", kura pārdošanas un izplatīšanas darbība visā pasaulē turpinās ierastajā kārtībā.
"Šis bija sarežģīts, bet nepieciešams solis, lai aizsargātu uzņēmumu, tā zīmolus un darba vietas.
Tiesiskās aizsardzības process sniedz juridisko ietvaru sarunām ar kreditoriem un ilgtspējīga attīstības ceļa izveidei," norāda "Amber Beverage Group" izpilddirektors Normunds Staņēvičs.
2024. gada jūlijā Krievijā tika nacionalizēta "Amber Beverage Group" spirta rūpnīca, bet nākamajā mēnesī uzņēmums piedzīvoja koordinētu kiberuzbrukumu, kura dēļ uz laiku tika apturēta darbība.
"Amber Latvijas balzams" ietilpst starptautiskajā alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncernā "Amber Beverage Group", kura galvenais birojs atrodas Luksemburgā, bet darbība tiek īstenota Baltijas valstīs un citviet pasaulē.
