Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ģimenē janvāra nogalē piedzimusi ceturtā atvase — meita, kurai dots rets un latvisks vārdu salikums Mīla Aura, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Bērns pasaulē nāca 20. janvārī Rīgas Dzemdību namā. Vārdu izvēlē noteicošā loma bijusi ģimenes mātei un vecākajiem bērniem, izvēloties senus, latviskas izcelsmes vārdus.
Dombrava norāda, ka ģimenē valda priecīgs noskaņojums, lai gan ikdiena ar jaundzimušo prasa pielāgošanos un jaunu ritmu. Īpašu interesi par mazāko māsu izrāda jaunākais brālis, bet arī pārējie bērni viņu pieņēmuši ar siltumu.
Šis ir ceturtais bērns deputātam — vecākā meita dzimusi viņa pirmajā laulībā, savukārt pašreizējā ģimenē aug vēl divi bērni.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu