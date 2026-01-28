28. janvārī janvārī mūžībā aizgājis ķīmiķis, profesors un mākslas zinātnieks Zigurds Konstants – nozīmīga personība Latvijas mākslas pētniecībā un muzeju digitalizācijā, informē Latvijas Mākslinieku savienība.
Konstants apvienoja zinātnieka un mākslas vēsturnieka darbu, būtiski ietekmējot porcelāna un laikmetīgās mākslas izpēti Latvijā. Viņš ir vairāku nozīmīgu monogrāfiju un albumu autors, ilggadējs LMS Mākslas zinātnieku sekcijas vadītājs, kā arī izdevuma “Doma” galvenais redaktors.
Darbojoties Latvijas Mākslas muzeju apvienībā, Konstants bija viens no digitālās uzskaites un informācijas aprites ieviesējiem muzeju praksē.
Par mūža ieguldījumu viņš saņēmis Valsts kultūrkapitāla fonda Mūža stipendiju un LMS medaļu.
