Dienesta pārbaudes komisija secinājusi, ka to kokrūpniecības uzņēmumu finanšu stāvoklis, kuri 2023. gada nogalē saņēma valdības atbalstu, 2023. gadā nav bijis sistemātiski vai strukturāli nestabils. Komisija kopš pagājušā gada decembra izvērtēja valsts atbalsta piešķiršanas apstākļus kokrūpniecības nozarei.
Analizējot publiski pieejamos datus, komisija konstatējusi, ka, neraugoties uz būtisku ražošanas izmaksu pieaugumu un eksporta kritumu, ko lielā mērā ietekmēja cenu faktors, atbalstu saņēmušo uzņēmumu finansiālā situācija kopumā bijusi stabila un apmierinoša.
Komisija norāda, ka 2023. gada informatīvais ziņojums "Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu" sagatavots nekvalitatīvi, jo tajā ietvertā informācija balstīta galvenokārt uz nozares asociācijas sniegto redzējumu, savukārt Zemkopības ministrija nav veikusi visaptverošu analīzi.
Tāpat secināts, ka ziņojuma izstrādē netika iesaistīta valsts AS "Latvijas Valsts meži",
netika nodrošināta pilnīga datu apkopošana un analīze, kas, komisijas ieskatā, liecina par objektivitātes trūkumu.
Vienlaikus norādīts, ka kopš minētā ziņojuma sagatavošanas un ieviešanas ir pagājuši divi gadi, tādēļ, atbilstoši Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumam, disciplinārlietu ierosināšana vairs nav iespējama. "Līdz ar to var secināt, ka ir iestājies noilgums," teikts komisijas ziņojumā.
Komisija arī konstatējusi, ka ne informatīvajā ziņojumā, ne ar to saistītajos dokumentos Zemkopības ministrija nav norādījusi tiesisko pamatu uzdot Latvijas Valsts mežiem veikt izmaiņas ilgtermiņa sadarbības līgumos. Tikšanās laikā ar Ģenerālprokuratūru un Valsts kontroli noskaidrots, ka šie jautājumi tiek vērtēti arī citu pārbaužu ietvaros.
Izvērtējot lēmumu izpildi, komisija secinājusi, ka divi uzņēmuma "PATA" līgumi minētā informatīvā ziņojuma un tam sekojošā protokollēmuma izpildē pievienoti nepamatoti. Protokollēmums paredzēja, ka, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, Latvijas Valsts meži ilgtermiņa skujkoku zāģbaļķu piegāžu līgumos piemēro vidējās svērtās cenas, kas noteiktas īstermiņa pārdošanas procedūrās.
Komisijas analīze atkārtoti apliecina, ka
uzņēmumu finanšu rādītāji paši par sevi neliecina par tādām finanšu grūtībām, kas pamatotu valsts atbalsta nepieciešamību.
Ziņojumā uzsvērts, ka 2023. gadā uzņēmumi kopumā nav atradušies situācijā, kas obligāti norādītu uz strukturālu nestabilitāti.
Tāpat ziņojumā minēts, ka Latvijas Valsts meži 2023. gada 29. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņēma lēmumu piemērot Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra protokollēmuma uzdevumu 16 līgumiem, tostarp diviem ilgtermiņa mežizstrādes pārveides līgumiem ar termiņu līdz 2026. gadam. Ne Latvijas Valsts meži, ne Zemkopības ministrija nespēja paskaidrot, kas sagatavojis sapulces protokolam pievienoto pielikumu.
Komisija rosina tās rīcībā esošo informāciju nodot Ģenerālprokuratūrai un Valsts kontrolei turpmākai izvērtēšanai atbilstoši iestāžu kompetencei.
Dienesta pārbaudes komisijas ziņojums šobrīd publicēts Tiesību aktu portālā un vēl tiks skatīts valdībā. Vienlaikus Ģenerālprokuratūra informē, ka pērn novembrī sāktā pārbaude par valsts atbalstu kokrūpniecībai joprojām turpinās un patlaban nav informācijas, ko publiski izziņot.
