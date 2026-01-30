Par Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) jauno valdes priekšsēdētāju izraudzīts līdzšinējais valdes loceklis Vadims Beļuns, pavēstīja slimnīcā. Jaunos amata pienākumus viņš sāks pildīt 2. februārī.
Beļuns RAKUS valdes locekļa amatā strādā kopš 2024. gada novembra, bet par valdes priekšsēdētāju iecelts atklāta konkursa rezultātā, kurā piedalījās 14 pretendenti.
Savā stratēģiskajā redzējumā Beļuns uzsver Austrumu slimnīcas attīstību par Baltijas mēroga ārstniecības, izglītības un zinātnes izcilības centru. Starp galvenajām prioritātēm minēta nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošana, tostarp stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" pārbūve un stacionāra "Infekciju slimību un plaušu veselības centrs" korpusa būvniecība.
Tāpat viņa uzmanības lokā būs slimnīcas finanšu ilgtspējas stiprināšana, personāla piesaiste un iesaiste, digitalizācija un procesu automatizācija, jaunu medicīnas tehnoloģiju ieviešana, kā arī sadarbības paplašināšana ar klīniskajām universitāšu slimnīcām Latvijā un citās Baltijas valstīs ārstniecības, izglītības un pētniecības jomā.
Slimnīcā norāda, ka Beļunam ir ievērojama pieredze veselības aprūpes un organizāciju vadībā gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Kopš 2022. gada viņš vada Austrumu slimnīcas Laboratorijas dienestu, kura vadībā īstenota laboratoriju reorganizācija, ieviesti digitāli izmeklējumu nosūtījumi, apvienotas informācijas sistēmas un stiprināta sadarbība ar reģionālajām slimnīcām.
Privātajā sektorā
Beļunam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze vadošos amatos starptautiskās farmācijas kompānijās Latvijā un Lietuvā.
Atrodoties RAKUS valdes sastāvā, viņš piedalījies vairākos efektivitātes un optimizācijas pasākumos, kā arī sadarbībā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu veicinājis slimnīcas finansiālās situācijas stabilizēšanu.
Austrumu slimnīcas padomes priekšsēdētāja Zane Kotāne norāda, ka lēmums par Beļuna iecelšanu amatā pieņemts, ņemot vērā viņa profesionālo pieredzi, līdzšinējo darbu slimnīcā un spēju nodrošināt attīstības kursa nepārtrauktību. Padome sagaida mērķtiecīgu stratēģisko projektu īstenošanu, finanšu ilgtspēju un organizācijas kopējo stiprināšanu.
Konkurss uz RAKUS valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts pērn 16. septembrī. Līdzšinējais valdes priekšsēdētājs profesors Haralds Plaudis piekrita pildīt amata pienākumus līdz savu pilnvaru beigām šā gada 3. janvārī. Savukārt pirms viņa slimnīcu vadīja Normunds Staņēvičs, kurš no amata atkāpās pērn maija beigās.
