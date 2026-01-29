Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 200 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem vienā bojā gājis velosipēdists, pavēstījusi Valsts policija.
Policijā norāda, ka avāriju skaits bijis augstāks nekā ierasts dienās, kad ceļus neklāj sniegs.
Rīgas reģionā fiksēti 109 ceļu satiksmes negadījumi. Astoņos no tiem bijuši cietušie, un kopumā šajās avārijās traumas guvuši deviņi cilvēki, tostarp pieci gājēji un viens velosipēdists.
Vienā no negadījumiem Rīgas reģionā bojā gājis velosipēda vadītājs. Policija skaidro, ka ap pulksten 16 Āgenskalna ielā velosipēdists zaudējis kontroli pār transportlīdzekli, nokritis un gājis bojā notikuma vietā. Negadījuma apstākļus izmeklē Valsts policija.
Kurzemes reģionā reģistrēti 20 ceļu satiksmes negadījumi, vienā no tiem cietis viens cilvēks.
Zemgalē notikušas 35 avārijas, Latgalē — 27, bet Vidzemē — deviņas. Šajos reģionos cietušo nav bijis.
Ceļu satiksmes uzraudzības jomā pieņemti 386 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 89 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un desmit par agresīvu braukšanu.
Tāpat par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un pieci kriminālprocesi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu