Kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane pēc janvāra vidū gūtā savainojuma uz slēpēm vēl nav kāpusi, tomēr olimpiskās spēles sagaida ar cerīgu pārliecību.
Dženifera Ģērmane izvēlēta par vienu no diviem Latvijas karognesējiem olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Šoreiz specifika, ka būs vairākas atklāšanas ceremonijas, un viņa to darīs Kortīnā, bet Kaspars Daugaviņš – Milānā. "Par karoga uzticēšanu man pavēstīja pirms aptuveni trīs nedēļām, bija pārsteigums ne tikai man, bet arī ģimenei. Atbildība, mazliet stress. Ceru, ka varēšu ar godu nest karogu un viss labi izdosies," ar iespaidiem dalās 22 gadus vecā kalnu slēpotāja.
Viņa 13. janvārī Pasaules kausa posmā krita. Esot iestiepta ceļgala krusteniskā saite un potītes saite, taču jūtoties samērā labi. Pagaidām gan vēl uz slēpēm nav kāpusi un treniņus trasē plāno atsākt nākamās nedēļas sākumā Itālijā. "Par olimpiskajām spēlēm ir diezgan liela pārliecība," optimistiski noskaņota Ģērmane. Visas konkurentes esot iepazītas, ikdienā atmosfēra esot gana draudzīga un no sāncensēm nejūt šķībus skatienus, taču viņa sagaida, ka četrgades lielajā notikumā gaisotne būs saspringtāka: "Viens starts, jāmāk nobraukt. Pēc visa tā, kas noticis pēdējās nedēļās, centīšos parādīt labāko, ceru, ka top desmit ir vēlreiz sasniedzams un varbūt kaut kas augstāks. Ir ļoti daudz blakus faktoru – laika apstākļi, sniega kondīcija, veiksme ar starta numuriem. Visi esam cilvēki, kādu dienu var izdoties, kādu atkal ne."
Dženifera Ģērmane ceļgala krustenisko saišu plīsuma dēļ izlaida teju visu iepriekšējo sezonu, bet šajā ziemā trīs reizes iekļuvusi Pasaules kausa desmitniekā un gadu iesāka ar savu rekordu – septīto vietu Slovēnijā. Viņa atzīst, ka rehabilitācijas posmā daudz strādājusi pie tām lietām, kurām parasti nesanāk pievērst tik lielu uzmanību, un ķermenis kļuvis spēcīgāks.
Olimpiskajā trasē viņa līdz šim nav slēpojusi, bet Itālijā pavada lielāko sezonas daļu, līdz ar to šajā valstī esot mājīga sajūta. Spēļu atklāšana notiks 6. februārī, slaloma sacensības būs pēdējās kalnu slēpošanas programmā – 18. februārī.
