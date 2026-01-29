Kompānija "Invego" plāno investēt vairāk nekā 45 miljonus eiro jaunā dzīvojamā projektā "Torņakalna Terases", kas atradīsies Rīgā, Jelgavas ielā 9 un 17. Projekts sastāvēs no trim dzīvojamām ēkām ar 226 dzīvokļiem, kuru būvniecība sāksies 2027. gada pirmajā ceturksnī, un pirmie dzīvokļi būs pieejami 2028. gada beigās.
"Invego" izpilddirektors Kristjans-Tūrs Vahi (Kristjan-Thor Vähi) norāda, ka projekta "Torņakalna Terases" arhitektoniskais risinājums ir rūpīgi pielāgots apkārtējai videi un projekta centrālais elements ir unikāla daudzlīmeņu terasveida apbūve, kas ļauj mājokļos ienest vairāk zaļuma. "Pakāpienveida apbūve un plašie balkoni ir veidoti tā, lai maksimāli izmantotu dabisko gaismu un nodrošinātu skaistu skatu uz apkārtējo zaļo vidi," stāsta Invego vadītājs, piebilstot, ka V veida ēku izvietojums plānots tā, lai maksimāli saglabātu esošo dabu un veidotu aizsargātu iekšpagalmu, nodrošinot mierīgu un harmonisku dzīves vidi iedzīvotājiem.
Viņš arī atzīmē, ka Torņakalna apkaimei ir ļoti spēcīga identitāte.
"Pēdējos gados šeit nepārtraukti veikti ieguldījumi gan publiskajā ārtelpā, gan infrastruktūrā - piemēram, Mūkusalas promenādes rekonstrukcijā,"
norāda izpilddirektors, uzsverot, ka "Torņakalna Terases" atspoguļo gan apkaimes raksturu, gan tās attīstības ilgtermiņa potenciālu. Viņš arī izceļ, ka tuvumā atrodas nozīmīgas izglītības un zinātnes institūcijas - Latvijas Universitātes Akadēmiskais centrs, LU Dabas māja, kā arī Arkādijas parks un Uzvaras parks, kas padara šo vietu vēl pievilcīgāku.
Pēc vadītāja teiktā jaunais dzīvojamais projekts piedāvās plašu dzīvokļu klāstu dažādām pircēju kategorijām - gan ģimenēm ar bērniem, gan studentiem.
Par Invego
Invego ir jaunās paaudzes nekustamo īpašumu attīstītājs ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi, kas darbojas trīs valstīs un specializējas plaša mēroga dzīvojamo un biznesa kvartālu izveidē ar integrētu koncepciju, kas veido nākotnes pilsētvidi. Invego grupā ietilpst vairāk nekā 60 uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Portugālē, un šobrīd tiek īstenoti aptuveni 30 dažādi attīstības projekti. Līdz šim Invego ir attīstījis vairāk nekā 150 000 m² dzīvojamās platības (1500 mājokļu) un vairāk nekā 50 000 m² komercplatības, un vēl 450 000 m² dzīvojamās un komercplatības atrodas sagatavošanas stadijā.
