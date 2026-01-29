Jau tuvākajā laikā civillietā, kurā hokejista Sanda Ozoliņa bijusī sieva Sandra no viņa pieprasa gandrīz 1,7 miljonus eiro un 45% Ozo golfa kluba, varētu tikt panākts mierizlīgums, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Sandras un Sanda Ozoliņu domstarpības par aptuveni 1,7 miljoniem eiro un 45% uzņēmuma "Golfs & Karti" kapitāldaļu tiesa sāka izskatīt pirms četriem mēnešiem. Prasību pret Sandi iesniedza viņa bijusī sieva, kura nebija apmierināta ar vienošanos, kas tika noslēgta laulības šķiršanas laikā pirms 14 gadiem. Laulībā viņiem piedzimuši divi dēli.
Uzsākoties tiesvedībai pagājušā gada septembrī, Ozoliņš žurnālam "Privātā Dzīve" skaidroja, ka gadījumā, ja tiesa apmierinātu visas bijušās sievas prasības, viņa finansiālā situācija kļūtu ārkārtīgi smaga, līdz pat riskam palikt bez iztikas līdzekļiem, pieļaujot, ka tieši tāds varētu būt bijušās sievas nolūks.
Savukārt pagājušajā nedēļā Latvijas hokeja izlases trenera bijušās sievas advokāts žurnālam atklāja, ka puses ir nonākušas pie izlīguma. Atbildētāja pusei vēl jāizpilda viena noteikta saistība, un pēc tās izpildes tiesa varēs lemt par izlīguma apstiprināšanu, kas nozīmētu strīda atrisināšanu un tiesvedības izbeigšanu.
