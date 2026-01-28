Pēdējos piecos gados atalgojums policijā ir pieaudzis par 78%, un policisti tagad saņem uz pusi vairāk, nekā citi sabiedriskajā sektorā. Tomēr joprojām policistu trūkst, turklāt piecos gados viņu skaits samazinājies par vairāk nekā tūkstoti. Valsts kontrole izpētījusi, kādi tad ir īstie iemesli policistu trūkumam. Arī 360 TV Ziņas devās to noskaidrot.
Policistu atalgojums pēdējos gados ir strauii audzis, un tagad policisti saņem uz pusi vairāk, nekā citi sabiedriskajā sektorā. Tomēr policistu joprojām trūkst, to skaits turpina samazināties, un šobrīd jau ilgstoši ir vakantas aptuveni ceturtā daļa amata vietu. Valsts kontroles skatījumā trūkstošos darbiniekus var sameklēt pašā policijā, atsakoties no apsardzes funkcijām un administratīviem amatiem.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Valsts kontroles padomes loceklis Gatis Litvins skaidro: “Tie ir saistīti ar kaut kādiem izmeklēšanas jautājumiem, ar licenču izdošanu, atļauju došanu, ar disciplināro uzraudzību – tie ir amati, kur tiešām var izpildīt cits nodarbinātais, vai tas ir darbinieks vai civildienesta ierēdnis, bet tam nav nepieciešams policists ar šīm te īpašām dienesta pakāpēm. Apsardzes funkciju var nodeleģēt privātajam sektoram”.
Pašreiz valsts un ārvalstu objektu apsardzi nodrošina 280 policisti. Policijas vadība uzskata, ka privātais sektors varētu aizstāt vien 50 – 60 no tiem. Pārējais, it sevišķi tas, kas ir saistīts ar kritisko infrastruktūru, tik un tā būšot jāapsargā policijai.
Pilnīgi pretēji ierastajām darba spēka kustības tendencēm, visvairāk policistu trūkst tieši Rīgā. Viņi šeit paliek strādāt nelabprāt, jo dzīve ir dārga, bet slodze liela. Galvaspilsētā, kur iedzīvotāju koncentrācija ir vislielākā, policistu nodrošinājums ir gandrīz divreiz sliktāks nekā reģionos – vien 44% no nepieciešamā.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks stāsta par šo problēmu vairāk: “Mums kā iestādei tad ir jākompensē cilvēkam pārcelšanās, transporta izdevumi, īre un tā tālāk, ko nosaka attiecīgais regulējums. Tie ir papildu izdevumi. Mēs varētu iet un to prasīt, bet arī reģionos šis te nekomplekts ir tuvu pie 20 %. Un jūs paši zināt to pašu mūsu austrumu robežu - vājināt vēl vairāk reģionus arī nebūtu labs risinājums”.
Lai izlīdzinātu policistu pārklājumu valstī, Rīgā strādājošiem ir par 8 % lielākas algas, un apmēram puse no Policijas akadēmijas kadetiem tiek nozīmēti praksē tieši galvaspilsētā.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu