Piektdienas rītā pulksten 6 gaisa temperatūra Latvijā svārstījās no –6 grādiem Kolkasragā un –7 grādiem Mērsragā līdz pat –25…–26 grādiem atsevišķās Latgales un Vidzemes vietās. Tas ir līdz šim spēcīgākais sals valstī šajā ziemā, liecina meteoroloģisko novērojumu staciju dati.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija rāda, ka zemākā temperatūra sešos rītā fiksēta Daugavpils novērojumu stacijā –26,4 grādi, bet Zosēnos termometra stabiņš noslīdējis līdz –22 grādiem. Savukārt pēc "Latvijas Valsts ceļu" datiem lielākais sals pulksten 6 bija –25 grādi uz A2 šosejas pie Amatas upes.
Lielākajā daļā valsts teritorijas gaisa temperatūra rīta stundās bija –16…–21 grāds, un līdz pulksten 9 daudzviet sals vēl pastiprināsies.
Debesis pārsvarā bija skaidras, pūta lēns līdz mērens austrumu un ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte vērtēta kā laba līdz viduvēja.
Sniega segas biezums LVĢMC novērojumu stacijās svārstījās no sešiem līdz septiņiem centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos, Rūjienā līdz 35 centimetriem Krāslavas novada Piedrujā un 44 centimetriem Dagdā.
Rīgā rīts bija skaidrs, gaisa temperatūra noslīdējusi līdz –15 grādiem, bet vietām piepilsētā līdz –20 grādiem. Pūš austrumu vējš ar ātrumu trīs līdz četri metri sekundē.
Ceturtdien maksimālā gaisa temperatūra LVĢMC novērojumu tīklā bija no –5,0 grādiem Pāvilostā, Ventspilī un Kolkā līdz –11,2 grādiem Alūksnē.
Tikmēr Eiropā 29. janvārī augstākā gaisa temperatūra sasniedza +24 grādus Spānijas dienvidaustrumos, bet zemākā temperatūra naktī uz piektdienu reģistrēta Skandināvijā un Somijā, kur vietām bija –35 grādi, kā arī Krievijas ziemeļos, kur sals sasniedza –39 grādus.
