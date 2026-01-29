Finanšu ministrijā (FM) šobrīd netiek apsvērta iespēja palielināt nodokļus, ceturtdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" norādīja finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV).
Viņš skaidroja, ka valsts parāda līmenis patlaban ir mērens un Latvijai vēl ir zināma fiskālā telpa līdz Māstrihtas kritērijā noteiktajai robežai — 60% no iekšzemes kopprodukta.
Ministrs arī uzsvēra, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas budžeta plānu nākamajiem trim gadiem un Latvija bijusi starp 12 Eiropas Savienības valstīm, kuru budžeti saņēmuši apstiprinājumu bez būtiskiem iebildumiem.
Pašlaik FM strādā pie četru gadu budžeta ietvara, un, pēc Ašeradena teiktā, galvenais izaicinājums ir veicināt ekonomikas izaugsmi, lai samazinātu nepieciešamību pēc papildu aizņemšanās.
Vienlaikus ministrs atkārtoti uzsvēra, ka nodokļu celšana netiek skatīta, bet uzmanība tiek vērsta uz publiskā sektora izdevumu efektīvāku izmantošanu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu