Nav vienas atbildes uz jautājumu, kā sieviete saprot, ka šis ir īstais cilvēks, ar kuru palikt kopā. Digitālā satura veidotāja Una Ulme žurnālam "Ieva" atklājusi, ka viņas gadījumā izšķirošais nebija kaisle, bet dziļa miera sajūta.
Pirms iepazīšanās ar vīru Gaiti Una jau bija sev skaidri nodefinējusi, ko vēlas no attiecībām. Nevis noteiktu ārējo tēlu vai statusu, bet mieru un harmoniju, jo iepriekšējā laulība balstījās tikai spēcīgās emocijās un kaislē, kas ar laiku kļuva nogurdinoša. Tāpēc brīdī, kad ceļi krustojās ar Gaiti, sajūtas bija pavisam citādas.
Una atceras, ka jau pirms īstās satikšanās viņai radusies spēcīga pārliecība, ka šī iepazīšanās būs īpaša. Pirmais iespaids dzīvē to tikai pastiprināja — satikšanās notika dabiski un ātri, bez liekas vilcināšanās. Drīz pēc iepazīšanās sekoja brīdis, kas kļuva izšķirošs: vienkārša, klusa tuvība, kurā viņa sajuta mieru un drošību. Šī sajūta lika saprast, ka šīs attiecības būs citādas.
Attiecības attīstījās strauji — randiņu periods bija īss, un pāris drīz sāka dzīvot kopā. Tagad, pēc piecpadsmit kopā pavadītiem gadiem, Una atzīst, ka tuvības sajūta nav zudusi. Viņus joprojām vieno kopīgas intereses, humors un vēlme augt gan katram atsevišķi, gan kopā.
Viņa uzskata, ka attiecībās ļoti svarīgi ir augt vienā virzienā. Ja viens meklē jaunas pieredzes un izziņu, bet otrs paliek uz vietas, vienotības sajūta ar laiku zūd.
Plašāk lasiet žurnālā "Ieva".
