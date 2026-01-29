Pašmāju grupa "YŪT" izdevusi savu pirmo plati, apkopojot visas līdz šim iznākušās dziesmas. Vakar, 28. janvārī, notika grupas "YŪT" plates prezentācija īpaši izvēlētā vietā — bārā "Where Coffee Meets Whiskey" (WCMW).
"Tas ir mūsu sākums," vēsta grupas dalībnieki un dziesmu autori — Emīls un Matīss. "Dziesmas, kas mūs atveda līdz šim brīdim. Vienā notikumā. Vienā platē."
Februārī "YŪT" uzsāks koncertturneju, 6. februārī viesojoties "FonoKlubā" Cēsīs, 13. februārī "Melno Cepurīšu Balerijā" Jelgavā, 20. februārī "Multiklubā" Valmierā un 28. februārī "Pegaza Pagalmā" Liepājā.
Skanēs dziesmas, kas jau kļuvušas par klausītāju favorītiem, jaunās, vēl nedzirdētās aranžijās. Tāpat neizpaliks arī pārsteigumi. Šī tūre līdzās jaunizdotajai platei iezīmēs jauna posma sākumu — vēl jaudīgāku un nereālāku.
YŪT Latvijas mūzikā debitēja 2024. gadā ar dziesmu "Tuvu", kas saņēma "GAMMA" nomināciju kategorijā "Gada radio hits", savukārt pati grupa tika nominēta kā "Gada jaunais mākslinieks".
Ar jaunāko singlu "Acis" YŪT atgriezušies Latvijas radiostaciju topu augšgalā. Dziesma atzīta par vienu no Latvijas Radio 2 "Muzikālās bankas 2025" vērtīgākajām dziesmām, skatītāju balsojumā ieņemot 11. vietu.
YŪT apvieno elektroniskus bītus un sapņainu popmūziku, veidojot viegli uztveramu, vienlaikus emocionāli dziļu skanējumu, kur katra dziesma ir pārdomu un sajūtu pasaule.
YŪT sastāvā ir Emīls Deivids Zučiks un Matīss Jānis Berzinskis.
