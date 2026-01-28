ASV interneta tirdzniecības uzņēmums "Amazon" trešdien paziņoja, ka pasaulē likvidēs 16 000 darbavietu, lai vienkāršotu kompānijas darbību un samazinātu birokrātiju tās iekšienē.
Šī ir vērienīgākā "Amazon" darbavietu likvidēšana kopš 2023. gada, kad uzņēmums strādājošo skaitu samazināja par 27 000.
Savukārt pērn kompānija jau likvidēja 14 000 darbavietu.
Trešdien "Amazon" norādīja, ka jaunākie restrukturizācijas pasākumi galvenokārt skars strādājošos ASV.
Šie plāni saistīti ar pūliņiem samazināt izdevumus un strādājošo skaitu, kas tika strauji palielināts koronavīrusa pandēmijas laikā, kad patērētāji aizvien vairāk sāka izmantot iepirkšanos internetā.
Tāpat "Amazon" vadītājs Endijs Džasijs pērn deva mājienus, ka uzņēmums turpmākajos gados, visticamāk, samazinās strādājošo skaitu, jo aizvien vairāk dažādu uzdevumu izpildei tiek izmantoti mākslīgā intelekta rīki.