Uz Ziemas Olimpiskajām spēlēm Itālijā Latvija pošas ar vēsturiski lielāko sportistu delegāciju. Iespaidīgs solās būt arī valdības pārstāvju skaits, kuri spēles apmeklēs klātienē. Sabiedrībā tas raisījis jautājumu – kāpēc politiķiem vispār būtu jāapmeklē šāda mēroga sporta notikumi? To devās noskaidrot 360 TV Ziņas.
Latvijas Olimpiskajā delegācijā kā goda viesi iekļauti premjere Evika Siliņa, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde. Siliņai līdzi brauks arī trīs viņas biroja pārstāves. Tikpat daudz pavadošo personu būs arī prezidentam, savukārt izglītības ministrei kompāniju sastādīs viena pavadošā persona. Rodas jautājums - ko olimpiskajās spēlēs dara amatperonas un vai tiešām valsts priekšstāvju svītai Milānā ir jābūt tik plašai?
Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns skaidro: “Jautājums ir par formu. Politiķi izmanto šādus pasākumus, lai parādītu sevi, bieži vien, lai satiktu citu valstu vadītājus. Politiķiem ir jābūt piesardzīgiem - nu, tā arī nevar būt tāda fotografēšanās sesija, pašbilžu uzņemšana un sava tēla veidošana.”
Žurnālists Armands Puče uzskata: “Var nebraukt, bet viņi brauks, atpūtīsies, priecāsies, un tad, kad būs nākamreiz izvēle par to, kur dabūt naudu, tad viņi skries pie koalīcijas un teiks – dodiet. Un viņi atcerēsies - tas taču bija tik forši, mēs tik labi atpūtāmies. Viņus paēdinās, iedos suvenīrus. Tāpat kā bērnus var nopirkt ar uzlīmēm, tāpat tos politiķus nopirks ar vakariņām un konjaka glāzi, un tā viņi tur priecāsies.”
Neraugoties uz to, ka Krievija katru dienu turpina slepkavot ukraiņus, kopumā 13 agresorvalsts sportisti neitrālajā statusā piedalīsies šā gada Olimpiskajās spēlēs. Ja reiz atbalstām Ukrainu kā vien spējam, varbūt amatpersonu neierašanās Milānā būtu nopietns starptautisks vēstījums par to, ka Latvija norobežojas no pasākumiem, kas ap sevi ir gatavi pulcēt agresorvalstis?
Māris Andžāns stāsta: “Ir jāapzinās, ka Latvijas nostāja neko fundamentāli nemainīs. Ja tā ir kolektīva rīcība, izdodas pārliecināt vairākas valstis, ka tās nepiedalās, tad tas ir daudz efektīvāks veids, kā parādīt savu nostāju.”
Armands Puče ir skarbāks: “Politiskā līmenī šie cilvēki, kas pārstāvēs valsti, vismaz tik daudz varēja saprast, ja SOK nevar sevi sāvākt un izdabāja krieviem, un tas ir stāsts par korupciju, tad ko tur darīs Rinkēvičs un Siliņa? Aplaudēs neitrālajiem sportistiem? Vai arī teiks – nu jā, redz, cik slikti, ka viņi šeit piedalās? Kopumā ļoti nepieklājīgi tas izskatās.”
