Dziesmu svētku "Manai Dzimtenei" organizatoru komanda sociālajā vietnē "Facebook" publicējusi paziņojumu. Publicējam paziņojumu pilnā apmērā.
"Šī gada sākumā uzliesmoja domstarpības par vairāku gadu garumā tapušu muzikālu projektu – Raimonda Paula dziesmu svētkiem, kuri, nākot pretī Maestro paustajam viedoklim, tika pārdēvēti par dziesmu svētkiem "Manai Dzimtenei". Labi domāts pasākums mums nesaprotamu apstākļu dēļ ir saskāries ar pretestību, lai gan kopš 2024. gada notika kopdarbs koncerta īstenošanā.
Pasākuma organizācijas gaitā ir radušās sabiedrības un koru gaidas, ka šis notikums notiks – 13 tūkstoši koru dalībnieku ir pauduši gatavību piedalīties un apgūst repertuāru.
Šobrīd Maestro Raimonds Pauls ir norobežojies no pasākuma, un mēs nevaram nerespektēt mūsu visu cienījamā mākslinieka nostāju. Vēloties saglabāt iecerētos dziesmu svētkus, esam gatavi atteikties no pasākuma peļņas, ja tāda tiktu gūta, un novirzīt to Maestro noteiktam mērķim. Tāpat esam gatavi koncerta organizēšanā iesaistīt Maestro ieteiktus profesionāļus un viņa ģimenes locekļus, ja tas var palīdzēt atjaunot uzticību.
Mēs aicinām Maestro un viņa pārstāvjus uz tiešu sarunu – sarunu, kurā bez publiskiem pārmetumiem un bez starpnieku interpretācijām varam rast risinājumu, kā saglabāt šos svētkus 13 000 dziedātājiem un klausītājiem, kas gatavojas būt Mežaparkā. Mēs esam atvērti visiem risinājumiem.
Un, ja tas ir vienīgais ceļš, mēs esam gatavi arī atkāpties no svētku rīkošanas un nodot pasākuma organizēšanu citiem Maestro izvēlētiem rīkotājiem, lai netiktu pievilti koru dziedātāji, diriģenti un citi, kuri jau ir ieguldījuši laiku, darbu un līdzekļus šī notikuma īstenošanā.
Dziesmu svētku “Manai Dzimtenei” organizatoru komanda."
Jau vēstīts, ka, ņemot vērā publiskajā telpā ieilgušo polemiku starp komponistu Raimondu Paulu un svētku rīkotājiem, virsdiriģenti nolēmuši neturpināt šo svētku sagatavošanas nodrošināšanu.
