"Latvijas Avīze" turpina sarunas ar politisko spēku pārstāvjiem, vērtējot pašreizējo politisko situāciju un to, kas plānots pirms 15. Saeimas vēlēšanām. Šoreiz saruna ar jaunpienācējiem – nesen dibināto partiju "Austošā saule Latvijai" un tās vadītāju Raivi Zeltītu.
Vai nu jau droši var teikt, ka "Austošā saule Latvijai" piedalīsies Saeimas vēlēšanās? Un kādā veidolā – vieni paši vai kādā kombinācijā?
R. Zeltīts: Mērķis ir kandidēt pašiem, bet šobrīd arī nenodedzinām tiltus, kas izslēgtu kopīgu sarakstu ar kādu citu partiju. Likumā noteikts, ka partijā jābūt vismaz 500 biedriem, lai tā varētu piedalīties Saeimas vēlēšanās, šobrīd mums ir mazliet pāri 250. Laiks jaunu biedru piesaistīšanai vēl ir, taču nav arī tā, ka mēs uzņemam kuru katru, jo vēlamies, lai partija ir stabila un tās vērtības paplašinoties neizplūstu. Pavasarī ir mērķis vairāk doties uz novadiem, tikties ar cilvēkiem klātienē, kas varbūt palīdzēs piesaistīt jaunus biedrus.
Viena lieta ir kopējais biedru skaits, bet vajag arī pazīstamus līderus, ko likt priekšplānā. Nevarētu teikt, ka pašlaik jums būtu daudz tādu.
Sabiedrībā tās vēlmes reizēm ir pretrunīgas. No vienas puses, tiek prasīts – kur tad ir jaunie cilvēki politikā, taču vēlēšanu sarakstos meklē pazīstamas sejas. Mums gan ir plašāks kontaktu loks arī ārpus partijas – cilvēki, kas jau iesaistījušies programmas veidošanā, arī citu partiju bijušie un esošie biedri. Interese ir, un pie sarakstu veidošanas varētu būt plašāks iesaistīto loks, bet par to pagaidām vēl pāragri runāt.
Viens jautājums, kuru jūs droši vien bieži saņemat, – ar ko jūs atšķiraties no citām partijām, īpaši jau Nacionālās apvienības, kas ideoloģiski ir līdzīga jums?
Tas iemesls, kāpēc mēs esam vienīgā jaunā partija, kas pēdējos gados nodibinājusies, – pēc tās bija pieprasījums. Es teiktu, ka tas bija ļoti jūtams pēc Satversmes tiesas lēmuma par "tēva pabalsta" piešķiršanu mātes draudzenei 2020. gadā, kas pilnībā sagrozīja vērtību jautājumu. Sabiedrībā parādījās pieprasījums pēc aktīvākas konservatīvās politikas. Tad arī tika izveidots konservatīvais interneta portāls "Telos", bija citas aktivitātes, taču līdz šim nebija politiska piedāvājuma. To pašu varētu teikt arī par nacionālajiem jautājumiem, arī tur bieži pietrūka principialitātes un izlēmīgas rīcības. Mūsu biedri ir secinājuši, ka viņiem vēlēšanās īsti nav par ko balsot, jo neviena partija viņu nostāju nepārstāv pietiekami stingri. Jā, viņi balsoja par NA, bet tikai tā iemesla dēļ, ka nebija citu variantu. To mēs īpaši redzējām "stambuliādes" laikā – kreisie sacēla vētru un konservatīvais parlamenta vairākums kapitulēja. Tas daudzus ir nokaitinājis.