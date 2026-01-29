Šonedēļ Kurzemes rajona tiesa pasludināja spriedumu krimināllietā, kurā par noziegumu pret mieru slavināšanu apsūdzēts rēzeknietis Germans Vavilovs. Lai arī prokurore lūdza tiesu sodīt Vavilovu ar diviem gadiem cietumā, tiesnese lēma piemērot viņam probācijas uzraudzību. Spriedums vēl nav stājies spēkā.

Tiesas sēdē šis fakts neizskanēja, bet Germans Vavilovs varētu būt viens no tā dēvētajiem tanku bučotājiem jeb kopskaitā vismaz 11 Latvijas iedzīvotājiem, kurus interneta tiešsaistēs izgaismoja un atklāja ukraiņu izcelsmes videoblogeris Edgars Mirotvorecs. Šis blogeris, interneta vidē sastopot nejaušus sarunu biedrus, radīja iespaidu, ka viņš pats ir prokrievisks, uzdevās par Krievijas militārpersonu. Diskusiju laikā Mirotvorecs atmaskoja Krievijas agresijas atbalstītājus, Krievijas armijas slavinātājus un personas, kas naidīgi izsakās par Ukrainu un Latviju. Blogera iegūtos materiālus izmanto gan Ukrainas, gan citu valstu drošības dienesti.

Piekrīt, ka būtu jābombardē Liepāja

Apsūdzībā, kuru tiesā uzturēja prokurore Dzintra Krompāne-Platpire, teikts, ka Germans Vavilovs izdarīja noziegumu pret mieru slavināšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu. 

