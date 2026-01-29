Lai krīzes situācijās nodrošinātu plašāku sabiedrības atbalstu valsts aizsardzībai, aizsardzības nozare jau vairākus gadus sadarbojas ar medniekiem. Viņi tiek iesaistīti gan militārajās mācībās, gan dažādās šaušanas apmācībās, un šogad paredzēts paplašināt sadarbību, apmācot medniekus arī ienaidnieka dronu neitralizēšanā, vēsta raidījums "Panorāma".
Pašlaik ik gadu drošas šaušanas iemaņu pilnveidē piedalās ap 500 mednieku. Šī apmācība ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas, kuras mērķis ir nodrošināt, lai krīzes apstākļos cilvēki ar likumīgiem ieročiem varētu sniegt atbalstu Zemessardzei un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Latvijas Mednieku savienība uzsver, ka šāds potenciāls valstī ir ievērojami lielāks.
Savienībā norāda, ka mednieki mācībās piedalās ar savu ekipējumu — ieročiem, munīciju un tehniskajiem līdzekļiem, kas iegādāti civilajā apritē — un praktiski tiek iesaistīti militāra rakstura vingrinājumos. Liela daļa mednieku ir motivēti aktīvāk piedalīties valsts aizsardzībā, un, viņuprāt, būtu iespējams panākt, ka no vairāk nekā 20 000 mednieku ik gadu apmācībās piedalās vismaz 5000.
Trešdien Aizsardzības ministrija un mednieku organizācijas parakstīja šā gada sadarbības plānu, apliecinot ilgtermiņa partnerību. Sadarbības ietvaros paredzēts turpināt arī dronu apkarošanas apmācības — pērn šādas mācības jau notika Ādažu poligonā, bet šogad plānots vingrināties arī diennakts tumšajā laikā.
Mednieku rīcībā šobrīd ir aptuveni 57 000 garstobra šaujamieroču, ko paši mednieki uzskata par nozīmīgu resursu aizsardzības spēju stiprināšanā. Aizsardzības ministrs Andris Sprūds ("Progresīvie") atzinis, ka mednieku organizācijas ir ļoti ieinteresētas sadarbībā, un uzsvēris — kopīgās mācības ļauj ne tikai pilnveidot prasmes, bet arī skaidri sadalīt atbildības jomas. Ministrs norādījis, ka mednieku iemaņas ir regulāri jāuztur un jāatsvaidzina, līdzīgi kā tas notiek profesionālajos bruņotajos spēkos.
