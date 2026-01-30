Eiropas Savienība (ES) plāno februārī pieņemt nākamo, 20. sankciju paketi pret Krieviju, ceturtdien paziņoja ES augstā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallasa.
Kallasa aicināja apsvērt jebkādus pasākumus, kas ierobežotu Krievijas finanšu resursus, lai palielinātu spiedienu uz Maskavu izbeigt karu Ukrainā.
"Šodien ES ir iekļāvusi Krieviju melnajā sarakstā augsta naudas atmazgāšanas riska dēļ. Tas palēninās un sadārdzinās darījumus ar Krievijas bankām," preses konferencē Briselē pēc ES dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmes paziņoja Kallasa.
Viņa arī pavēstīja, ka ES februārī plāno pieņemt nākamo, 20. sankciju paketi pret Krieviju.
"Attiecībā uz 20. sankciju paketi mēs plānojam to pieņemt 24. februārī. Šī procesa ietvaros valstis iesniedz dažādus priekšlikumus," viņa skaidroja, norādot, ka darbs pie jaunās paketes turpinās, un tā vēl nav pabeigta.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu