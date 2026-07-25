Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs, kas atrodas "Daugavas vanagu" fonda (DVF) īpašumā "Straumēni", ir viens no nozīmīgākajiem latviešu trimdas dokumentācijas centriem Eiropā.
Lai arī daudzi ir palīdzējuši, tomēr par tā brīvprātīgu izveidošanu un uzturēšanu lielākais paldies jāsaka vienam vienīgam cilvēkam – Inesei Auziņai-Smitai. Tieši pateicoties viņai, Latvijā ir nonākuši Vācijas bēgļu nometņu fotoalbumi, kas nu iekļauti UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā, un 27. augustā gaidāma digitālās fotoizstādes "Kārlis Zariņš. Latviešu bēgļu albumu kolekcija (1945–1949)" atklāšana.
Pulksteņmājas pulkstenis pēc ilgu gadu klusēšanas atkal ir ticis pie jaunas “sejas” un rāda pareizu laiku. “Gandrīz pareizu,” nosmej pensionētais ķīmijas profesors Rodžers Smits, Ineses Auziņas Smitas dzīvesbiedrs nu jau 57 gadus, kurš palīdz ne tikai izrādīt Pulksteņmāju, bet ilgu gadu gaitā ir pielicis savu roku arhīva uzturēšanas darbos.
Pulksteņmāja, kur visos stāvos pilns ar grāmatām un senajiem dokumentiem, atrodas nedaudz nostāk no Straumēnu muižas ēku kompleksa. Gandrīz 9 ha lielais īpašums tika iegādāts 1975. gadā, un sākotnēji Pulksteņmājā dzīvoja brīvprātīgie, kuri palīdzēja muižas remontdarbos. 1988. gada augustā tika svinīgi atklāta “DVF Latviešu kultūras vērtību krātuve Straumēnos” (tagad "Latviešu dokumentācijas centrs un arhīvs"), DVF piešķirot līdzekļus grāmatu iegādei.
“Ādolfs Sīlis, kurš tanī laikā bija Straumēnu saimnieks un vadītājs, teica, ka viņš varētu dot vietu tādai bibliogrāfiskai bibliotēkai un arhīvam te – DVF latviešu kultūras vērtību krātuvei Straumēnos,” atceras krātuves izveidotāja Inese Auziņa-Smita. “Tādu garu vārdu šinī pulksteņa mājā! Biju ļoti pret to nosaukumu, jo ir neiespējami to pārtulkot kaut kādā jēdzīga vārdā nosaukumā angļu valodā!”
Krātuves atklāšanas dienā sūtņa Kārļa Zariņa meita Anna Marija Zariņa (latviešu sabiedrībā bieži dēvēta par Mariannu Zariņu) uzdāvināja kādu īpašu dāvanu – tēva fotoalbumus. “Sūtnis 1949. gadā bija apciemojis visas Vācijas bēgļu nometnes, kas katra savā veidā – citi ar ļoti greznu, citi ar pavisam tādu pieticīgu mapīti – piemiņai uzdāvināja fotoalbumus. Es tos albumus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas aizdevu Latvijas Valsts arhīvam. Un tad sāku domāt – man tak tos albumus atpakaļ nevajag, lai tie paliek Latvijā un ir pieejami visiem, kam vajadzīgs. Tā no aizdošanas pārvērtu uz uzdāvināšanu, un tagad tie albumi ir iekļauti UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā,” ar lepnumu stāsta Inese Auziņa Smita, piebilstot, ka pati dosies uz digitālās izstādes atklāšanu Rīgā, 27. augustā. 14 albumos ir apkopots vairāk nekā 1000 fotogrāfiju, zīmējumu un dokumentālu liecību par latviešu ikdienu, izglītību, kultūras un sabiedrisko dzīvi bēgļu nometnēs britu un amerikāņu okupētajās zonās Vācijā.
Latvija – Vācija – Austrālija – ASV – Fidži – Lielbritānija
Dzimusi 1943. gadā Latvijā, pati Inese Auziņa Smita kopā ar vecākiem savulaik ir pabijusi bēgļu nometnēs Vācijā, lai 1949. gadā dotos tālāk uz Austrāliju, bet 50. gadu beigās uz ASV, kur vēlāk Ohaio Universitātē ieguva bakalaura grādu romāņu valodās. Pēc tam sekoja studijas Mičiganas Universitātē Anārborā, iegūstot maģistru bibliotēkas zinībās. Visur tika uzmeklēti latvieši, Madisonā, Viskonsīnā satiekot arī vēlāko Latvijas Okupācijas muzeja dibinātāju Paulu Lazdu.
Izskatīgo studenti, pašai nemaz nezinot, ar nākamo vīru sapazīstināja māsīca, iedodot topošajam analītiskās ķīmijas profesoram Rodžeram viņas telefona numuru. Izrādījās, ka abiem bija daudz kopīga, arī mīlestība pret kaķiem. Un, kas bija pats svarīgākais – Rodžers, nebūdams latvietis, bija gatavs pavadīt Inesei uz latviešu pasākumiem, veiksmīgi iekļaujoties latviešu sabiedrībā. Astoņus mēnešus vēlāk viņi jau bija precējušies.