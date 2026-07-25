Francijas parlaments apstiprinājis likumu, kas paredz aizliegt sociālo mediju izmantošanu bērniem līdz 15 gadu vecumam, padarot Franciju par pirmo Eiropas Savienības dalībvalsti, kas pieņēmusi šādu regulējumu. Likumu atbalstījis Francijas prezidents Emanuels Makrons, kurš norādījis, ka jaunā kārtība paredzēta bērnu un pusaudžu aizsardzībai digitālajā vidē, vēsta ārvalstu mediji.
Likums paredz, ka no jaunā mācību gada septembrī personas, kuras jaunākas par 15 gadiem, vairs nevarēs izveidot jaunus sociālo mediju kontus, savukārt no 2027. gada janvāra vecuma pārbaude attieksies arī uz jau esošajiem kontiem. Sociālo platformu pienākums būs nodrošināt lietotāju vecuma pārbaudi, izmantojot Francijas privātuma uzrauga apstiprinātus risinājumus. Valdība uzsver, ka šādas tehnoloģijas jau ir pieejamas, lai gan to efektivitāte un ietekme uz privātumu joprojām raisa diskusijas.
Makrons pēc parlamenta balsojuma pateicās deputātiem par likuma pieņemšanu un paziņoja, ka Francija sper nozīmīgu soli bērnu aizsardzībā. Vienlaikus likums vēl būs jāizvērtē Francijas Konstitucionālajai padomei, kas var ietekmēt tā stāšanos spēkā.
Likuma atbalstītāji norāda uz pieaugošajām bažām par sociālo mediju ietekmi uz bērnu psihisko veselību un labbūtību. Francijas mediju regulators "Arcom" iepriekš ziņojis, ka 12 līdz 17 gadus veci pusaudži platformā "TikTok" pavada vidēji vienu stundu un 21 minūti dienā, turklāt platformas algoritmi mēdz lietotājiem biežāk piedāvāt ekstrēmu saturu, pakļaujot pusaudžus kaitīgu video plūsmai.
Tomēr kritiķi uzskata, ka ar aizliegumu vien nepietiks. Francijas izglītības ministrs Eduārs Žefrē iepriekš norādījis, ka līdztekus ierobežojumiem nepieciešams arī izglītot jauniešus un piedāvāt alternatīvus socializēšanās veidus. Savukārt organizācijas "Amnesty International France" pārstāve Katja Rū norādījusi, ka patiesas pārmaiņas būs iespējamas tikai tad, ja tiks mainīts sociālo mediju platformu darbības modelis un ierobežotas lietotāju atkarību veicinošās funkcijas.
Francija nav pirmā valsts pasaulē, kas ievieš šādus ierobežojumus. Pērn sociālo mediju aizliegumu nepilngadīgajiem līdz 16 gadu vecumam pieņēma Austrālija. Savukārt vairākas Eiropas valstis, tostarp Spānija un Grieķija apsver līdzīgus risinājumus.
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