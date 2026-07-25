Dienvidkorejā prokuratūra lūgusi tiesu piespriest viena gada cietumsodu kāda divu "Michelin" zvaigžņu restorāna īpašniekam un 20 miljonu Dienvidkorejas vonu (teju 12 000 eiro) naudas sodu uzņēmumam par desertu pasniegšanu ar skudrām, kuru izmantošana pārtikā valstī nav atļauta, ziņo ārvalstu mediji.
Lieta tika ierosināta pēc tam, kad Pārtikas un zāļu drošības ministrijas amatpersonas internetā pamanīja restorāna apmeklētāju publicētās atsauksmes un fotogrāfijas, kurās bija redzami ar skudrām pārkaisīti deserti. Pēc tam tika sākta izmeklēšana, kurā restorāna īpašniekam un uzņēmumam izvirzītas apsūdzības par Pārtikas sanitārijas likuma pārkāpšanu.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju restorāns no 2021. gada aptuveni četrus gadus importējis kaltētas skudras no ASV un Taizemes, izmantojot tās sorbeta desertos. Izmeklētāji lēš, ka šajā laikā izmantoti aptuveni 49 000 skudru, bet deserts ar šo piedevu pasniegts apmēram 12 200 reižu, gūstot aptuveni 120 miljonu vonu ieņēmumus.
Prokuratūra uzskata, ka restorāns izmantojis kukaiņu sugu, kas Dienvidkorejā nav apstiprināta lietošanai pārtikā.
Valstī atļauts uzturā izmantot tikai desmit kukaiņu sugas, tostarp siseņus, miltu tārpus un zīdtārpiņu kūniņas. Uzņēmumiem, kas vēlas izmantot citus kukaiņus, iepriekš jāsaņem īpaša atļauja, taču restorāns to nebija izdarījis.
Restorāna īpašnieks nav noliedzis, ka skudras tikušas pasniegtas viesiem, tomēr norādījis, ka tās izmantotas tikai nelielā daļā no 15 ēdienu degustācijas ēdienkartes un kalpojušas kā sorbeta piedeva. Viņš arī uzsvēris, ka viesiem bija iespēja izvēlēties alternatīvas piedevas, piemēram, raudzētu etiķi vai ēdamus ziedus. Aptuveni 60% apmeklētāju izvēlējušies nogaršot desertu ar skudrām.
Aizstāvība norādījusi arī uz to, ka restorāni citās valstīs, tostarp Dānijā, Lielbritānijā un Austrālijā, skudras izmanto kulinārijā, lai ēdieniem piešķirtu izteiktāku skābumu. Pēc restorāna pārstāvju teiktā, šefpavārs šādu praksi bija apguvis strādājot ASV un Eiropā, un neesot apzinājies, ka Dienvidkorejā tā ir aizliegta.
Izmeklēšanas laikā veselības uzraudzības iestādes konstatēja arī, ka restorānā izmantotajās skudrās smago metālu koncentrācija atsevišķos gadījumos līdz pat 55 reizēm pārsniegusi līmeni, kāds raksturīgs citām pārtikā atļautajām kukaiņu sugām.
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