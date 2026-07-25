Britu dziedātājs Robijs Viljamss paskaidrojis sociālajos medijos apspriesto incidentu pēc FIFA Pasaules kausa finālspēles, kad televīzijas intervijas laikā uz viņa mikrofona nokrita neliels balts priekšmets.
Noslēguma ceremonijā Viljamss kopā ar amerikāņu dziedātāju Nikolu Šercingeri un itāļu dziedātāju Lauru Pausīni izpildīja oficiālo FIFA himnu "Desire". Pēc uzstāšanās viņš sniedza interviju Vācijas televīzijas kanālam "Magenta Sport".
Sarunas laikā uz mikrofona nokrita neliels balts priekšmets. Dziedātājs to pacēla un turpināja interviju, bet pēc brīža, pārbraucot ar roku pāri matiem, pielīmēja to pie pieres. Video fragments ātri izplatījās sociālajos medijos, kur lietotāji izteica dažādas versijas par redzēto.
Neilgi pēc tam Viljamss savā "Instagram" kontā publicēja video, kurā paskaidroja, ka uz mikrofona bija nokritusi piparmētru konfekte. "Vēlētos atvainoties par priekšmetu, kas vakar nokrita uz mikrofona. Tas bija ļoti neprofesionāli, un cilvēki par mani satraucās," viņš jokoja. Pēc tam dziedātājs parādīja, ka mutē joprojām atrodas vēl vairākas piparmētru konfektes.
Daļā sociālo mediju pēc incidenta izskanēja nepamatotas spekulācijas, ka baltais priekšmets varētu būt saistīts ar narkotiskajām vielām. Viljamss iepriekš publiski stāstījis par savu cīņu ar alkohola un narkotiku atkarību, kā arī rehabilitāciju, taču jau vairākus gadus dzīvo skaidrā un vairākkārt uzsvēris, ka ir atteicies no apreibinošo vielu lietošanas.
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