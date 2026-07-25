Sociālo mediju influenceri Endrū Teits un viņa brālis Tristans Teits aizturēti ASV pēc tam, kad Apvienotās Karalistes varasiestādes izvirzījušas viņiem papildu apsūdzības izvarošanā, cilvēku tirdzniecībā un citos noziegumos. Brāļu izdošanu pieprasījusi Apvienotā Karaliste, un tuvākajā laikā ASV tiesa lems par šo lūgumu, vēsta ārzemju avoti.
Apvienotās Karalistes Kroņa prokuratūras dienests (CPS) paziņojis, ka pēc jauniem Bedfordšīras policijas izmeklēšanas materiāliem Endrū Teitam izvirzītas vēl septiņas apsūdzības izvarošanā, kā arī apsūdzības saistībā ar cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai un nepiedienīgu bērnu attēlu apriti. Savukārt Tristanam Teitam izvirzītas divas jaunas apsūdzības izvarošanā un trīs apsūdzības par cilvēku tirdzniecības organizēšanu vai veicināšanu seksuālai izmantošanai. Kopējais apsūdzību skaits pret abiem brāļiem sasniedzis 59.
Saskaņā ar prokuratūras sniegto informāciju iespējamie noziegumi pastrādāti laika posmā no 2010. līdz 2017. gadam, un lietā kopumā identificētas septiņas iespējamās cietušās. Bedfordšīras, Kembridžšīras un Hertfordšīras policija izmeklēšanu raksturojusi kā sarežģītu, norādot, ka papildu apsūdzības izvirzītas pēc tam, kad izmeklētāji saņēmuši informāciju no vēl četrām sievietēm.
Abi brāļi aizturēti Maiami. ASV Tieslietu departaments norādījis, ka aizturēšana notikusi saskaņā ar spēkā esošajiem izdošanas līgumiem un tiesībaizsardzības sadarbības kārtību. Vispirms ASV tiesai būs jāvērtē, vai ir izpildīti izdošanas nosacījumi, bet galīgais lēmums par izdošanu tiks pieņemts pēc tam. Juridiskie eksperti norāda, ka šāda procedūra var ilgt vairākus mēnešus.
Brāļu advokāts Džozefs Makbraids paziņojis, ka viņa klienti ir nevainīgi un plāno apstrīdēt Apvienotās Karalistes izdošanas pieprasījumu. Viņš arī apgalvojis, ka jaunās apsūdzības esot politiski motivētas.
Tikmēr Apvienotās Karalistes policijas pārstāve Karena Tomasa uzsvērusi, ka "sabiedrībā nav vietas vardarbībai pret sievietēm un meitenēm, un tiks turpināts nenogurstošs cietušo atbalsts un visu saņemto ziņojumu izmeklēšana".
Papildus procesiem Apvienotajā Karalistē pret abiem brāļiem arī Rumānijā izvirzītas apsūdzības cilvēku tirdzniecībā un organizētas noziedzīgas grupas izveidē sieviešu seksuālai izmantošanai. Endrū Teitam Lielbritānijā paredzēta arī civillietas izskatīšana, kurā četras sievietes viņu apsūdz fiziskā un seksuālā vardarbībā. Abi brāļi visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības noliedz.
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