Divi vecāki Londonā apsūdzēti par sava trīs mēnešus vecā dēla slepkavību pēc tam, kad zīdainis nomira slimnīcā no gūtajiem ievainojumiem, vēsta ārvalstu mediji.
Neatliekamās palīdzības dienesti 30. janvārī ap pulksten 11.34 saņēma izsaukumu uz kādu īpašumu Kingsway ielā Ziemeļfinčlijā, kur tika ziņots par bezsamaņā esošu zīdaini. Ierodoties notikuma vietā, mediķi sniedza pirmo palīdzību un nogādāja bērnu slimnīcā ar smagiem ievainojumiem.
Zēns, kuru policija identificē kā "Baby A", slimnīcā mira 17. februārī, neraugoties uz mediķu centieniem glābt viņa dzīvību.
Bērna vecāki — 32 gadus vecā Dūnija Šetaouata un 44 gadus vecais Abdelkaders Esids — tika aizturēti jau 30. janvārī aizdomās par smaga miesas bojājuma nodarīšanu bērnam vai šāda kaitējuma pieļaušanu. 2. februārī viņiem tika izvirzītas apsūdzības par nopietna fiziska kaitējuma nodarīšanu bērnam, bet pēc zēna nāves 18. februārī apsūdzības pārkvalificētas par slepkavību un bērna nāves izraisīšanu vai pieļaušanu.
Policija turpina izmeklēšanu, tikmēr abi apsūdzētie atrodas apcietinājumā. Paredzēts, ka viņi stāsies Uksbridžas tiesas priekšā.
