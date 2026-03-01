Gadumijā informatīvo telpu pāršalca ziņa, ka ir kritis Krievu Brīvprātīgā leģiona dibinātājs un komandieris Deniss Kapustins (viņa pseidonīms – "White Rex").
Varam iedomāties, kā Kremlis līksmoja – Putina specdienesti pret viņu jūt īpašu naidu, tāpēc nežēloja līdzekļus viņa novākšanas operācijai, kas īstenībā izrādījās Denisa drosmīgs inscenējums. Rezultātā viņš ir dzīvs, leģions tika pie krietnas naudas savam bruņojumam, Krievijas specdienesti piedzīvoja izgāšanos, un leģiona popularitāte strauji pieauga. Deniss ir pārliecināts Krievijas kara un režīma pretinieks, cīnās par Ukrainas brīvību, un pretēji saviem tautiešiem emigrantiem, kas joprojām tā arī nespēj nostāties pareizajā pusē, viņš sevi uzskata par krievu patriotu un ir gatavs cīnīties līdz uzvarai.
Ukrainas pusē tagad karo daudzu tautu pārstāvji, tikai ir jāsakārto un jāvienkāršo juridiskās procedūras, ko leģiona vadība un Ukrainas valdība ir sākušas risināt. Es reizēm domāju, vai šoziem Ukrainā vēl kaut kur var atrast baltu sniegu – pelni, nodeguļi, asinis, drupas... Ukraiņi burtiski ierokas zemē, jo tas ir ukraiņu un ne tikai viņu Tēvijas karš. Krievijas austrumu pierobežas valstis no vēsturiskās pieredzes zina – Krievijas režīms nespēj dzīvot bez kara, tāpat kā zivis bez ūdens. Diemžēl to līdz šim neapzinājās rietumvalstis, kas septiņdesmit miera gados ir pazaudējušas pašsaglabāšanās instinktu, to aizstājot ar birokrātijas kokonā ietītu pārticību.
Nevēlēšanās redzēt patiesību un aizvien lielāks pārprastas demokrātijas aklums un liekulība tagad atriebjas. Beidzot Rietumos ir atskanējis: "Vilks – aitās!". Dūdojot par aizvien lielāku personības brīvību, ļoti viegli ir palaisties garīgā un fiziskā laiskumā – atbrīvoties no obligātā karadienesta, patriotiskās audzināšanas, no civilās aizsardzības, no solidaritātes ievērošanas, fiziskā darba un pat no kariņu spēlēšanas pagalmā. Neiniciēto paipuisīšu un paimeitiņu uzvaras gājiens ar saldinātu dzērienu pudelēm un čipsu pakām rokās vismaz vēl ilgi nebūs pareizais cilvēces sapnis. Skaisti runājam par varoņu garu, bet dzīve brēc pēc reālām pārmaiņām – pēc kļūdu labošanas vispirms vecāku domāšanā, izglītības sistēmā, valsts attieksmē pret domāšanu kā tādu. Nekas nav izdarāms bez piepūles ne agrākajos laikos, nedz tagad.
Šoziem Latviju klāj necerēti biezs un balts sniegs. Uz jautājumu, kas ir Latvijas kods, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis nosauc trīs lietas: Spēks, Gudrība, Daile, ko savā darbā parādījis gleznotājs Janis Rozentāls. Pie Latvijas Radio sarunas ar Gunti Gailīti raidījumā "Laikmeta krustpunktā" ir jāatgriežas atkal un atkal, jo mēs taču gribam redzēt Latvijā arī nākamajās ziemās baltu sniegu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.