Dānijas premjerministre Mete Frederiksena nākusi klajā ar ilgi gaidītu paziņojumu, kurā viņa valsts vārdā atvainojusies Grenlandes sievietēm un to tuviniekiem par "sistēmisku diskrimināciju" saistībā ar pagājušā gadsimta 60. un 70. gados īstenoto dzimstības kontroles programmu šajā Dānijas teritorijā.
Tolaik lielam skaitam Grenlandes pamatiedzīvotāju inuītu meiteņu un sieviešu Dānijas ārsti dzemdē ievietoja kontracepcijas spirāles, par kurām viņas daudzos gadījumos netika informētas. Kampaņas rezultātā dzimstības rādītāji Grenlandē ievērojami kritās, norāda raidorganizācija BBC. Gandrīz 150 inuītu sieviešu pagājušajā gadā vērsās tiesā pret Dānijas valdību, prasot izmaksāt kompensāciju. "Mēs nevaram izmainīt notikušo, bet mēs varam uzņemties atbildību," paziņojusi Frederiksena.
