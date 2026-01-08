Torņakalnā otrdienas pēcpusdienā noticis sprādziens Latvijas dzelzceļa komplektācijas bāzē, kā rezultātā tika bojātas vairākas pirmā stāva durvis un vārti, ziņo raidījums "Degpunktā".
Sprādziens notika ap pulksten 13.00, pārtraucot darbinieku ikdienas darbu. Notikuma vietā ieradās vairākas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Avārijas dienesta ekipāžas. Glābēji konstatēja, ka apkures sistēmā notikusi granulu degšana bunkurā un ārpus tā aptuveni desmit kvadrātmetru platībā, kā dēļ izgāztas katlu telpas un blakus telpu durvis.
Ugunsdzēsēji norāda, ka izsaukums nebija ar paaugstinātu bīstamību – telpās bija neliels piedūmojums, cilvēki evakuēti, cietušo nav. Darbinieki stāsta, ka sprādzienu varēja dzirdēt visā teritorijā, bet piedūmotajās telpās liesmas saviem spēkiem nodzēst nebija iespējams.
Ēkā tika atslēgta elektrība, darbs tajā uz laiku apturēts. Sprādziena iemeslus turpinās skaidrot atbildīgie dienesti.
Vairāk skatieties 7. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Aptauja
Par kādu saturu LASI.LV būtu gatavs maksāt?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu